報道武漢疫情被捕：公民記者張展年底上海庭審

公民記者張展因報道武漢疫情而被控“尋釁滋事”案，12月底將在上海開庭。張展今年2月去武漢報道疫情，5月被捕，拒絕認罪。她指當局所說的“虛假消息”，都是她到武漢社區，藥店，超市當面採訪市民的一手信息。

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據香港電台消息，曾到武漢採訪疫情的公民記者張展，被控尋釁滋事案，本月28日在上海浦東新區法院開庭審理，庭審安排一日。

據星洲網今天發自北京的報道，張展的律師張科科表示，張展拒絕認罪。之前曾有消息說，張展在獄中絕食抗議，被當局強行插管子灌食，身體非常虛弱。她的律師擔心她難以撐到開庭的日子。

張展採訪市民獲一手信息

檢方指控張展“今年2月初進入武漢後，多次通過微信、Twitter、YouTube等，以文字、視頻等方式發布大量虛假信息，接受境外媒體採訪，惡意炒作新型肺炎以情，受眾眾多，影響惡劣，建議法院判處4年以上、5年以下有期徒刑。”

但張展否認起訴書指控她發表虛假信息。她說，包括蔬菜質量，核酸費用等信息，都是她到武漢社區，藥店，超市，當面採訪市民，了解到的一手信息。

陳秋實方斌失聯

此外，曾在武漢報道疫情的公民記者陳秋實和方斌下落不明已經多月。旅居德國的中國作家周勍，每天發推特呼籲關注這些被失蹤的公民記者的命運，他呼喚“張展，陳秋實和方斌回家吃飯”。

蟬聯全球關押記者第一

總部位於巴黎記者無國界12月14日公布2020年全球關押記者的報告顯示，2020年全球拘押記者387人，中國拘押人數仍然最多，共拘押117名職業或非職業新聞業者，其次是沙特34人、埃及30人、越南28人、敘利亞27人。