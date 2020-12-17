德國Biontech今年底將向中方出售5千萬劑疫苗

有關德國Biontech 將向中國出售1億劑新冠疫苗的消息，現在有了更多細節。Biontech今年就將交付給合作夥伴中國復星醫藥5千萬劑疫苗。

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據奧地利《信使報》報道，復星醫藥周三宣布，已和合作夥伴Biontech協定，向Biontech購買1億劑新冠疫苗。其中一半將在今年年底交付。為首批5千萬劑疫苗，復星將支付2.5億歐元。據稱，五千萬劑疫苗到貨時，復星將支付第一批款項為1.25億歐元。中國當局批准該疫苗後，必須彙出剩餘的1.25億歐元。中國雖然已經自己開發了多個疫苗，但中國公司還依靠與外國公司的夥伴關係來確保為中國民眾提供疫苗。

據《南德意志報》報道，總部位於美因茨的德國製藥公司Biontech周三也宣布，與中國合作夥伴復星醫藥達成的協議規定，將向中方交付1億劑疫苗，但尚待中國政府批准。總部位於上海的復星醫藥和Biontech於11月24日在中國江蘇省開始進行Biontech候選疫苗第二階段的嘗試，招募了960名年齡在18到85歲之間的健康志願者。收集的數據旨在支持改疫苗申請在中國獲得批准。

BionTech和美國合作夥伴輝瑞共同研發的疫苗已在美國、英國和加拿大等國簽署了供應合同。在德國本土，該疫苗還沒有上市。德國不走民族道路，而是等待歐洲藥品管理局12月21日對該疫苗作出決定。該疫苗試驗效果良好。

《法蘭克福評論報》報道說，由於該疫苗已在英國上市，英國政府已發表了該疫苗使用說明書。內中說明，該疫苗適用於16歲以上的人。孕婦以及希望在隨後兩個月內懷孕的人，還有過敏者應避免接種該疫苗。該疫苗帶來的副作用包括：發燒，頭痛，噁心，關節疼痛，打擺子，疲倦。但病毒專家表示，這是正常的，人們不必太過擔心副作用。

據《漢堡早報》報道，德國已在歐盟協議的基礎上，確保將獲得首批疫苗3億劑疫苗。這些疫苗將來自不同的供貨商。其中最大的供貨商將是本國製藥公司Biontech。在首批3億劑疫苗中，將有6900萬劑疫苗是來自BionTech.