撐警聯盟發起人李偲嫣疑中病毒暴斃建制痛失“俠女”

支持林鄭月娥政府和三萬警察“執法”不遺餘力的撐警大聯盟、正義聯盟發起人李偲嫣，昨（16日）在其寓所突然暈倒，經送院搶救不治，終年56歲。醫院證實李偲嫣初步新冠狀病毒檢測呈陽性，死因有待驗屍確定，並轉交死因裁判官跟進。親北京立法會議員梁美芬形容建制派痛失了一位“俠女”；然而羅冠聰則以《戲子的逝世》為題撰文指出，李屬於藍絲陣營中的“機會主義者，加入建制派純粹為了錢財和際遇”。

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據蘋果日報引述消息指她近日發燒身體不適，以為患上傷風感冒，日前曾作病毒測試但結果呈陰性，看醫生後自行在家休養未有入院，事件中5名警員曾接觸李偲嫣及到其寓所調查，事後留在警署隔離及需接受病毒測試。

李偲嫣下午12時許，在其元崗新村寓所房間內突然暈倒，其53歲丈夫謝鋮浚報警求助。兩名八鄉警署軍裝警員到場調查，救護員趕到將李偲嫣送往博愛醫院搶救，至中午1時30分證實死亡。據悉，謝報警時曾稱李偲嫣患心臟病，惟救護員到場時發現她有武肺病徵，同時氣促，病情已非常差；其間曾使用AED機復蘇心跳，但效果不明顯，最終搶救無效證實死亡。

院方16日晚指，搶救過程中醫護人員均穿防護裝備，沒有醫護人員被列為緊密接觸者，有關病格已徹底清潔消毒，急症室服務不受影響。警方亦指事件中五名負責處理案件的警員當時有佩戴口罩及穿合適保護裝備，另六名警員曾與上述5人一同工作，為審慎起見，警方會安排該11名警員留家工作及做病毒測試。

李偲嫣屬於建制陣營“行動派”，從2014年成立撐警大聯盟之後，即全力投身藍絲運動，包括創立正義大聯盟，個人行動激進，包括脫下口罩向反對派議員近距離大肆謾罵。

李偲嫣曾受聘於建制派經民聯立法會議員梁美芬，擔任非全職顧問，就教育政策提供意見。在教育事務上，李偲嫣支持國民教育科，亦多次狙擊曾與警員爭執的教師林慧思。梁美芬在facebook發文，指偲嫣突然“不辭而別”，無法相信是事實，又指李偲嫣演活“俠女”二字，“為人講義氣，說一不二，有才華，有膽識，是個肝膽相照，難能可貴的朋友”。

羅冠聰則撰文形容李偲嫣屬於建制陣營的機會主義者，加入純粹是為了錢財與機遇。羅指出，剛剛逝世的李小姐，總是自視優越卻無法出頭，認為一切失敗都因為未遇上伯樂、無人賞識；但當“藍絲陣營”有爛仔打手吸引鏡頭的空缺（和一些低廉的掌聲）時，李小姐便扶搖直上，成為藍營第二類（既得利益者）、第三類（真心親共者）的遮醜布。

李偲嫣曾經捲入錢債糾紛，被指挪用公款中飽私囊，家庭又發生新任丈夫與繼子不和爆發“繼兒”動武。但無論如何，李偲嫣卻以藍營事業為重，對支持警察和林鄭月娥往往不遺餘力，對民主派之憎恨也是絕不寇軟，李偲嫣在facebook最後留言為12月12日，帖文批評梁頌恆潛逃香港，到美國尋求庇護。帖文指：“美國確實系收容香港逃犯的天堂！真一件好事！未來就要看這些罪犯的人生會有多精彩！哈哈！