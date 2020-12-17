東京都新增新冠感染者首超800 實施緊急事態宣言在即？

17日，日本東京都新報告的新增新冠感染者的人數達到800人以上，大大超過16日的678人，達822人，連續兩天創新高。為此日本國民民主黨代表玉木雄一郎在推特上針對東京都新增感染者超過800人指出：應該研究再次宣布實施緊急事態宣言。

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玉木雄一郎在自己的推特上在談及緊急事態宣言時指出：應該根據客觀的基準，不要帶有恣意性。

他指出：雖然是反覆實施緊急事態宣言，不斷延後的緊急事態宣言是最不好的。

東京都的醫療提供體制警戒水平現在已經提升到四個階段的最高階段，也就是“醫療提供體制窘迫”的階段。感染警戒水平仍然是四階段中最深刻的“感染正在擴大”。

日本官房長官加藤勝信在12月17日的記者會上指出：多人數的忘年會和新年會感染新型冠狀病毒的風險性高，呼籲不要舉行。

另據報道：14日晚，日本首相菅義偉與約15人在東京紀尾井町的酒店聚餐、歡談，這一天，他也在銀座的牛排店裡，與自民黨的二階俊博幹事長、職業棒球軟銀的王貞治球團會長、演員杉良太郎等7人舉行“忘年會”。據出席者稱，菅義偉點了150克的牛排，在此次聚餐中，沒有談及新冠疫情話題，參加者熱烈地談論了棒球。

為此，菅義偉在16日接受電視台NNN採訪中不得不對此進行檢討。他說：本來就想去打一下招呼就離開，結果還是留下來談話了，談了40分鐘，對此表示深刻反省。