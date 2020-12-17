林鄭抗疫不力儼如“眾矢之的”大公社論亦連續兩日批評

香港政壇民主派力量消逝之際，林鄭月娥政府的抗疫政策，反而成為建制派的眾矢之的。繼早前多名建制派紛紛倒戈撰文批評港府抗疫不力之後，中共在港喉舌大公報一連兩天15日和16日亦發表社論予以批評。形勢急轉直下，多個建制派亦紛紛跳出來批評政府抗疫政策不妥。對此，親共學者劉兆佳解說認為，這是中央擔心香港疫情失控。

廣告 繼續瀏覽後續

大公報15日社論以《打工心態要不得》為題，批評特首林鄭月娥的抗疫政策缺乏“戰時思維”。社論指，香港目前是內防擴散做得不足，外防輸入則一度如形同虛設；批評林鄭以打工模式而不是作戰模式抗疫，更沒有清零的決心；指出設想衛生部門一早嚴陣以待，採取嚴格的追蹤及隔離措施，即時切斷傳播鏈，香港何至於落到今日社區爆發，全面開花的地步？

社論更坦白指出，根本原因在於，抗疫政策執行得不夠果斷徹底，社會抗疫意識不夠堅定。

大公報在16日繼續發表社論批評港府的抗疫政策。社論以《抗疫成敗關鍵在落實》為題，語氣則較早前一篇稍為溫和。內容指政府在汲取經驗教訓後，須在所有環節加強執行力度，以更堅決果斷態度有效遏止疫情，否則抗疫成效將受嚴重影響。

文章指，第四波疫情出現數個特點，包括在社區全面爆發、不明個案大增、病毒更具殺傷力，指這些新特徵的出現，根本原因在於抗疫政策執行得不夠果斷徹底，社會抗疫意識不夠堅定，“實際上，如今很多市民都在想，若早在半年前就進行更全面徹底的檢測、更嚴格的隔離政策，結果肯定截然不同。”

大公報社論向港府抗疫政策發炮，其他建制派議員亦紛紛批評政府抗疫不力。根據大公報的報道，立法會衛生事務委員會昨召開緊急會議時，指出三大不足，包括：抗疫“黃金法則”收效甚微，寬容執法、追蹤不善，令滴水不漏成“漏水”不止；連續四波、抗疫整年，將張弛有度變拖拖拉拉；爆疫後再強制檢測，應檢盡檢淪為頭痛醫頭、腳痛醫腳的回應式防疫。議員們強烈要求政府推行全民強制檢測以達至清零目標。但食物及衞生局局長陳肇始及醫學專家再次拒絕全民強制檢測，稱無禁足令配合難有成效。

報道引述經民聯梁美芬直指，現時抗疫是拖拖拉拉並非“張弛有度”。她批評政府措施執行滯後，有友人稱英國12月9日鼓勵當地人提早放假，其早於12月7日從英國抵港並可自由選擇酒店，但政府的指定檢疫酒店模式下周才正式運作。她又提到本港抗疫時間表，五月份已證實內地政府抗疫政策有效，七月已建議入境者於指定酒店檢疫，九月普檢時稱無辦法強制全民檢測，到現時大型密集公共屋邨爆發，“點解政府到而家都無準備好？”

對於建制派在沒了民主派這個箭靶之後，特區政府反而成為了“眾矢之的”這個現象，國務院港澳辦旗下的全國港澳研究會副會長劉兆佳16日在電台節目中有此解答，他認為中共中央經濟工作會議即將舉行，中央要集中精神處理疫情後恢復經濟等問題，中央同時亦擔心香港防疫形勢，因為若果香港不能控制疫情，可能影響政局穩定，或者妨礙香港融入國家發展大局的工作。