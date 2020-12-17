法國歐洲議會議員發表“我控訴”演講敦促歐盟執行馬格尼斯基法制裁中國官員

歐洲議會周四通過有關敦促歐盟迅速就維族人議題採取行動的緊急決議案，牽頭推動此一決議案的法國歐洲議會議員格呂克茲曼（Raphael Glucksmann）在布魯塞爾歐洲議會借用法國作家左拉當年著名的“我控訴”對國際社會，對歐洲政府，對全球的穆斯林國家以及對唯利是圖的跨國集團提出了系列控訴。

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他在歐洲議會大會上演講說：“我控訴國際社會以沉默和冷漠面對如此恐怖的罪惡，我控訴巴基斯坦和沙特阿拉伯等穆斯林國家舉着伊斯蘭的旗幟但卻支持北京政府摧毀清真寺，褻瀆穆斯林墳墓的行為，我控訴耐克，ZARA等唯利是圖的企業以剝削一個淪為奴隸的民族來牟取暴利，我控訴歐洲各國政府首腦的軟弱與膽怯，一年前我們就敦促他們迅速採取措施要求北京關閉再教育營，但是，一年來他們作了些什麼呢？什麼也沒有，相反，足球明星格里茲曼和網絡上許許多多活躍的年輕人，他們在捍衛維族人方面作政府領導人做得多得多。必須明確指出的是，倘若歐盟的領導人再度無視我們今天通過的決議案，那麼，他們將因成為反人類罪的幫兇而受到歷史的裁判，而我們也不會寬恕他們。”

歐洲議會在去年12月19日已經通過了有關維族人的議案，那麼今天的通過的決議案同去年相對比有何不同？對此，格呂克茲曼向法廣表示：“有兩大具體的內容，首先是歐盟理事會這個月剛剛通過了有關制裁人權侵犯者的歐盟馬格尼斯基人權法，這就是為什麼我們要求通過緊急決議案，我們因此要求歐盟迅速制定迫害維族人的中國政府官員的名單。其次，我們要求歐盟出台法令，禁止進口所有與強迫勞動有關的產品，這一禁令涉及面將十分廣泛，這兩大措施的落實才可能產生具體的效果，這兩點是去年的決議案中所沒有的。今天法案的通過只是第一步，離成功還十分遙遠，下一步是必須敦促各國政府以及歐盟委員會制定出必須制裁的中國政府官員的名單，最後還必須說服各國政府支持表決。就目前而言，這是我們力所能及的，之後還必須繼續努力迫使各國政府落實歐洲議會的決議案。“

此外，格呂克茲曼在訪談中還表示，中國外長王毅訪問歐洲時曾經表示中國歡迎西方觀察員前往新疆考察，他在隨後就向中國駐法使館提出了要求，但是卻沒有收到中方的任何回應。