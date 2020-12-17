美國穆斯林呼籲伊斯蘭合作組織大聲說出中國對維族人做了什麼

伊斯蘭合作組織總部設在沙特阿拉伯，涵蓋57個穆斯林為主的國家，經常通過一些案件來討伐“以色列和印度對穆斯林們做出的虐待行為”。12月17日，法新社華盛頓站報道稱，有一些人權組織感到不滿，因為伊斯蘭合作組織對於其他國家涉嫌虐待穆斯林時常發聲，但卻“沒怎麼譴責中國對維族人和其他說突厥語族的穆斯林們做過什麼”。

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鑒於上述情況，包括美國伊斯蘭關係委員會等在內的美國穆斯林大聯盟，譴責一部分國家被中國的力量嚇倒。法新社引述一名美國穆斯林學者奧馬爾-蘇萊曼的話說，“十分明顯，中國從經濟上扼住了穆斯林世界的咽喉，得以孤立分化每一個穆斯林國家，讓它們陷入恐懼，甚至動動嘴皮子談談維族人的事，都感到恐懼”。奧馬爾-蘇萊曼認為，“一些穆斯林國家會為了巴勒斯坦的事情動一動嘴上功夫，但有關維族人，這些國家就會繼續幫助壓迫，尤其是把尋求避難的人們原路遣回”。

法新社還引述Uighur Americana的活動家魯杉-阿巴斯的話警告稱，許多國家都能夠看到，中國在不斷尋求擴展一帶一路之下的基礎設施建設的同時，對外輸出針對穆斯林的政策，“中國有着一長串收買與欺侮的歷史記錄，對維族人進行種族滅絕，這並不是中國的家事，這是人類的事”。法新社華盛頓站表示，和中國競爭的美國，“把中國對維族人做的事情，比喻為納粹德國的行徑，並表示對伊斯蘭合作組織的三緘其口，感到失望”，同時指出，土耳其總統埃爾多安是“罕見的伊斯蘭國家領導人，大聲說出對中國的看法”，另外馬來西亞也已經表示，“不會遣返維族人”。