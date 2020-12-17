門票售罄確診新冠肺炎莫斯科古典芭蕾舞團在台12場表演全部取消

世界聞名的莫斯科古典芭蕾舞團應邀在台灣南北各地作12場公開表演，是最近轟動台灣的藝文界大事，門票幾乎全部賣完。不料昨天，全團52位成員中有四位被查出新冠肺炎確診，導致昨晚在台北國家戲劇院的首演不得不緊急取消，官方並進一步再度檢驗其餘團員並在今天證實，其餘團員也發現有確診者，主辦單位今天宣布，舞團在台灣的12場公演全部取消。

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莫斯科古典芭蕾舞團這次來台，台北場預計16日至20日在國家戲劇院，高雄場是25日至27日在衛武營國家藝術文化中心，總共12場次，約有1萬5000名觀眾，門票幾乎全數賣完。

舞團成員共52人，其中50人從莫斯科搭土耳其航空班機到伊斯坦堡再到台北，1人從西班牙經法國、香港到台北，1人從日本來台。團員在11月29日入境台灣時都持有登機前三天的核酸陰性檢驗證明，入境後全部住進防疫旅館隔離檢疫，12月14日檢疫期滿，都沒有癥狀；但邀請單位為慎重起見，在檢疫期滿後，安排團員到台北榮民總醫院自費采檢，昨天卻發現有四位俄國籍的團員確診，立刻隔離送醫治療。

台灣官方針對其餘48位團員進行第二次采檢，由於第二次采檢的結果無法立刻出爐，主辦單位不得不取消昨晚在台北的首演。今天早上，疫情指揮中心指揮官陳時中公開證實，針對其餘48位團員的第二次采檢，已經發現有人確診，依據台灣的防疫規定，所有表演行程必須全部取消。

官方解釋，第二次采檢的團員中，即使有未確診者，也是接觸者，必須要再次隔離檢疫，因此後續的表演必須全部取消。

主辦單位聯合數字文創今天宣布，已經購票的觀眾，退票退款沒有期限，聯合數字文創將負責處理退票及全額退款。

由於有芭蕾舞團員抵台後在台北鬧區打卡拍照，是否有可能成為台灣防疫的破口？官方表示，目前正自在進行疫情調查，將全面了解接觸情況，舞團團員所住的防疫旅館也都已經清理消毒。

台灣疫情指揮中心表示，不會因為這次事件取消藝文表演項目來台，但研擬未來入境者七天自主健康管理期間如果必須外出，如藝文表演者參與排演等，考慮出關前再采檢一次。