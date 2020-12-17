馬雲壞消息不斷 湖畔大學分校招標遭終止

阿里巴巴創始人馬雲擔任校長的湖畔大學，12月10日被當局終止雲南分校招標規畫。這是馬雲10月外灘金融論壇發言招致螞蟻金服上市被叫停，投資公司被以反壟斷法罰款之後出現的有一個與他有關的壞消息。

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湖畔大學8月25日與昆明市政府合作簽署湖畔大學雲南分校合作框架協議，第一座湖畔大學分校選址昆明，雲南省委高度重視，省委書記陳豪、省長阮成發與馬雲等企業家會面。12月1日發布招標消息，規畫範圍總面積1281公頃，農林用地及水域面積378公頃，建設資金全部來自政府，分校號稱立足雲南，面向全國，輻射東南亞，打造國際化一流社區和創新創業城，不可思議的是，僅僅幾日之後，招標終止。

現在看來，10月下旬上海外灘金融峰會發言，是馬雲卸掉阿里巴巴理事會主席後的高光時刻，面對害怕金融風險的中共高官以及金融監管部門，馬雲大聲說，（中國的問題）不是金融系統性風險，而是缺乏金融生態系統的風險”，“今天銀行延續的還是當鋪思想”，“好的創新不怕監管，但是怕昨天的方式去監管”。馬雲講話引發高層憤怒，華爾街日報引述知情人士報道，在螞蟻集團控股股東馬雲惹惱了政府領導人之後，中國國家主席習近平親自做出了叫停螞蟻集團首次公開募股(IPO)的決定，這原本會是全球最大的IPO。

分析還認為螞蟻集團上市被叫停顯示中國政府對馬雲的影響力以及由他控制的這家數字支付巨頭的快速增長感到不安。習近平已越來越不能容忍資本和影響力不斷壯大的大型民營企業，這些民營企業被認為影響穩定局面對習近平統治地位構成威脅。

從那時起，馬雲壞消息不斷，本應在11初香港上市的螞蟻金服被叫停，馬雲本人被監管機構約談；然後就是阿里巴巴旗下公司為反壟斷法祭刀，12月14日，馬雲旗下阿里巴巴投資有限公司與另外兩家網絡公司被罰款，罰款數額50萬人民幣，數額不算巨大，信號十分強烈。這被認為是對習近平12月11日政治局會議上要求“強化反壟斷和防止資本無序擴張”的響應，更早些時候，中宣部強硬表態，“堅決防範資本操縱輿論的風險”。

湖畔大學雲南分校招標終止是與馬雲有關的又一個壞消息，2015年創立於馬雲家鄉杭州的湖畔大學，當時由一干著名企業家共同發起創辦，馬雲任校長，馬雲、柳傳志等企業家親自授課，招生對象是企業決策者，條件是創業三年以上，年度營收超過3000萬元人民幣等。10月22日，馬雲在湖畔大學五周年校慶時說，湖畔大學的使命是“發現並訓練具有企業家精神的創業者。”

湖畔大學雲南分校規畫用地招標為什麼突然終止？自由亞洲援引消息人士稱，中央一個調查組人員本周進駐阿里巴巴，具體情況不明。阿里巴巴集團也沒有做出澄清。

與馬雲有關的這一系列事件，都有一個明確的指向，北京當局對所有或多或少帶有民間色彩的機構強化了控制，迫使民營企業家“堅定不移聽黨話，跟黨走，做政治上的明白人”。

據報道，湖畔大學並非中國教育部管轄的大學，而是以民辦非企業註冊的社會組織。