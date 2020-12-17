12港人案兩被控組織越境8人被控越境兩未成年另處理

李宇軒妹妹(左一)日前亦有到鹽田對岸放氣球請願，小圖(右上角)為李的家書

涉嫌坐船前往台灣而誤闖大陸水域被捕的12港人，在深圳鹽田派出所被扣116日之後，終於在昨（16日）獲悉身犯何罪。深圳市鹽田區人民檢察院通報12逃犯案的最新進展，其中兩人鄧棨然、喬映瑜被控涉嫌組織他人偷越邊境罪；其餘八人鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟八人被控涉嫌偷越邊境罪，依法向深圳市鹽田區人民法院提起公訴。

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對本案另外兩名未成年犯罪嫌疑人，深圳市鹽田區人民檢察院擇日舉行不公開聽證，並依法作出決定。

“12 港人關注組”16日晚上於facebook發文批評，12港人被扣116日期間當局一直拒絕家屬委託律師的會面及辯護要求，無法相信由當局指定的“官派律師”會在審訊期間以當事人利益為首要，擔心“官派律師”會唯官方之命是從，作出不利於 12 港人的辯護。

關注組又指，家屬有意前往深圳旁聽案件，但開庭日期仍未公開，憂慮在 14 日的隔離規定下，待庭審日期宣布時未能趕及。

關注組要求，深圳當局應向屬提供起訴書，由家屬委託律師面見及代表 12 港人，及參與其辯護過程；又要求法院公開審訊此案，及提早通知家屬有關審訊日期，在毋須隔離 14 日的情況下，讓家屬入境深圳到法庭旁聽。

民主黨區議員議員塗謹申告訴立場新聞，被捕人不能按內地法律自由選擇律師，難以相信其後法律程序獲公正對待，“連按法律辦事也做不到，更不要說實踐法治。”他又指，大陸當局在沒有香港法律基礎下，促使被捕人隔空招認在香港受指稱的罪行，無視基本法下在香港應享有的公平審訊權利，難以令人相信被捕人可獲公正審訊。

通報又指，對本案另外 ２ 名未成年嫌疑人，即黃臨福（16 歲）及廖子文（17 歲），將擇日舉行不公開聽證，並依法作出決定。通報未有提及被起訴 10 人的正式聆訊日期。