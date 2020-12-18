中國軍機頻擾 傳台空軍練習“開火警告”

中國大陸解放軍機頻頻飛入台灣附近空域，增加台軍防禦壓力。12月上旬開始，台空軍各基地進行“警告射擊演練”，即在升空攔截時向敵軍作出開火警告。據港媒指，現時台軍上至上將空軍司令、下至中尉機師，至今無人有過射擊警告的經驗，一旦臨場上陣，對機師的心理質素及抗壓性造成一大考驗。

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據東網今天報道稱，因應解放軍機頻繁活動，傳台空軍練習“開火警告”。該報道說，中國大陸解放軍機頻頻飛入台灣附近空域，增加台軍防禦壓力。12月上旬開始，台空軍各基地進行“警告射擊演練”，即在升空攔截時向敵軍作出開火警告。惟台媒周五（18日）指，現時台軍上至上將空軍司令、下至中尉機師，至今無人有過射擊警告的經驗，一旦臨場上陣，對機師的心理質素及抗壓性造成一大考驗。

資深機師透露，包括嘉義、花蓮、台中清泉崗、新竹、台南及馬公等基地，已要求二機編隊實施訓練，由領隊視情況進行警告射擊演練。台空軍司令部表示，已依“經常戰備時期突髮狀況處置規定”，將各項目列入常態訓練，但並未額外增加緊急射擊訓練。

該報道引述台灣民進黨立委王定宇周五稱，現在加強演訓是警告射擊，台戰機機師一旦警告後發現敵機不掉頭仍續飛向台灣方向，會在某個範圍發動射擊，這是基本功夫，但困難在於何時扣下板機。他又指，警告射擊的發動權，軍方有一套處理方式。

台媒引述軍事觀察員分析指，面對解放軍的頻繁活動，雙方軍機對峙時狀況瞬息萬變，很難保證不會擦槍走火，因此空軍加強警告射擊演練是必要的。不過，對於開火警告命令下達時機、僚機如何操作，均考驗到領隊的心理素質和臨場判斷，直言“敢不敢開？會不會誤開？”才是最大的考驗。

該報道說，台灣的軍事評論員施孝瑋接受東網記者訪問時指出，傳聞可能是針對未來解放軍軍機或更深入台空域，屆時台軍必須加強警告的力度。他表示，如果解放軍機進入距離台灣12海里的空域範圍，並繼續採取威脅的航線飛行，台軍就必須開火攔截。不過，所謂距離台海岸線12海里空域，只是台灣的單方面說法，大陸一直拒絕承認。

據東網，有關開火警告的操作，不代表台軍機師可以自行決定開火，而是要按照空軍司令部一套應對處理程序。如果在一般空域，除非對方先開火，台軍才可作出自衞反擊。他認為這時傳出台軍進行開火警告的訓練，讓人覺得台灣有空防壓力大幅增加的感覺。