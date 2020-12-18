中國6省書記罕速換血易人

中共高層近期在短短不到半個月里，更換6省份“一把手”。11月下旬至12月初，吉林、湖南、貴州、雲南、福建、海南的省委書記易人。今年中國各個省份中，共有27個地方大員職位發生更動。這也是2017年中共十九大以來，地方大員調動最密集的一年。

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據光華網今天引述消息報道，中國省級地方大員加速“換血”，6省委書記易人。消息說，應勇今年2月出任湖北省委書記。貴州省委書記諶貽琴是中國唯一的女省委書記。遼寧省委書記張國清是最年輕省級“一把手”。而除了福建省委書記由四川省原省長尹力跨省出任，其餘五省的省委書記都由該省原省長順位接任。

按照中國政壇慣例，絕大多數省份中，將跨越二十大門檻的地方大員，都會在明年底或2022年上半年到位，為2022年下半年的二十大做好準備。

該報道引據統計，近六成省份今年內調整了黨委書記或政府主官，明年預計有至少7省的黨委書記將出現調整，其中包括江蘇、山東、河南等經濟和人口大省。

黑龍江省原省長王文濤、甘肅省原省長唐仁健都在12月初進京，出任商務部和農村農業部黨組書記，預計很快將出任這兩個部委的“一把手”。王文濤的接班人目前尚未宣布，而唐仁建騰出的甘肅省省長職務，則由江蘇省委原副書記任振鶴填補。任振鶴已在本月初被任命為甘肅省代省長。

根據《聯合早報》統計，經過這一輪調整，今年中國各個省份中，共有27個地方大員職位發生更動。這也是2017年中共十九大以來，地方大員調動最密集的一年。

至此，除個別少數民族自治區的政府主官，中國各省份已無超齡服役大員。地方省份的政府“一把手”中，僅剩江西省省長易煉紅和廣東省省長馬興瑞兩位1959年出生的官員，其餘都是“60後”。

11月下旬至12月初，吉林、湖南、貴州、雲南、福建、海南的省委書記易人。從今年地方大員的更換力度和換人方式看，明年到齡的地方大員，大概率會在滿65歲後退居二線，不會超期服役太久。

今年更換的省級黨委書記的10個省份中，大多數是因前一任書記到達65歲正部級退休年齡卸任，進行新老更替，但也有兩個例外。2月下旬，上海市原市長應勇取代抗擊冠病疫情不力的蔣超良，出任中共湖北省委書記。蔣超良也是今年唯一因工作不力被免職的省委書記。陝西省委原書記胡和平則調任文化和旅遊部部長，陝西省原省長劉國中7月順位接任書記一職。

據該報道稱，另八名明年滿65歲的地方“一把手”，分別是內蒙古自治區黨委書記石泰峰、江蘇省委書記婁勤儉、山東省委書記劉家義、河南省委書記王國生、湖南省委書記許達哲、廣西自治區黨委書記鹿心社、西藏自治區黨委書記吳英傑、甘肅省委書記林鐸。

該報道說，除了上個月以64歲年齡官升省委書記的許達哲或有變數，其餘七人大概率會在明年卸任，屆時將再掀一輪省部級人事聯動調整。