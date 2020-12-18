中美競鬥太平洋島國 聚焦海底光纜

路透社引述兩位消息人士表示，美國向多個太平洋島國發出警告稱，一家中國公司低價競標海底互聯網光纜鋪設項目可能帶來安全威脅。這次投標參與的是太平洋區域的一個國際開發項目。海底電纜數據容量遠大於衛星。鑒於其在國際通信中的核心作用，海底電纜已成為太平洋地區的敏感外交領域。

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據路透社報道稱，美國警告太平洋島國中企參與海底光纜有國安威脅。據這些直接了解情況的消息人士稱，華為海洋網絡有限公司與法國阿爾卡特海底網絡公司(ASN)和日本電氣(NEC)一道提交了標書，競標這項由世界銀行和亞洲開發銀行(ADB)支持的7,260萬美元的項目。該項目是為了改善瑙魯、密克羅尼西亞聯邦以及基里巴斯等島國的通訊。

華為海洋網絡有限公司最近從華為技術有限公司中剝離了出來，目前由另一家中國公司持有多數股權。法國阿爾卡特海底網絡公司(ASN)則屬於芬蘭諾基亞公司。

上述消息人士稱，此前美國已經就華為海洋參與該項目向密克羅尼西亞以及瑙魯政府的開發機構發出警告。瑙魯是台灣的盟友。

據密克羅尼西亞聯邦政府聲明，他們正在與該項目的雙邊合作夥伴進行談判，“部分合作方已經同意滿足要求，保證海纜不會造成或無法消除網絡安全相關漏洞，進而危及地區安全。”瑙魯政府的一名發言人表示正在對投標進行審查，利益相關方正在解決“技術和管理問題”以確保項目進展，但她沒有詳細說明。

消息人士稱，參與該項目的第三個島國基里巴斯最看好華為海洋的投標。該國去年與台灣斷交。

美國國務院東亞及太平洋事務局未回應置評請求。

該報道稱，在路透社周四發布關於華為海洋的警告報道後，中國外交部發言人汪文斌表示，美方有關說法完全是對中國企業的抹黑，是為自己無理打壓中國高科技企業編造借口。中國從來沒有也不會要求企業或個人通過安裝“後門”等形式為中國政府採集或提供外國的數據、信息和情報。

基里巴斯政府未答覆相關問題。

據路透社說，世行發言人表示，投標仍在繼續，“目前無法提供對有關程序的具體評論”。亞行則將問題轉給世行。