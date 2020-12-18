十七名議員致信佩洛西要求免除與中國女間諜有染的斯威威爾眾議院情報委員會職務

17名共和黨籍眾議員致信眾議院議長佩洛西，敦促她免除與中國女間諜方芳有染的斯威威爾眾議院情報委員會成員的職務。

17名共和黨籍眾議員致信眾議院議長佩洛西（NancyPelosi），敦促她免除與中國女間諜方芳（Christine Fang）有染的斯威威爾（EricSwalwell）眾議院情報委員會成員的職務。

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據Axios網站報導，美國政壇的一些政要陷入中國女間諜方芳的美人計。加利福尼亞州選出的國會眾議員斯威威爾與方芳保持長達數年的性關係。

17名議員在信中寫道：“由於斯威威爾在眾議院常設情報委員會的職位上，他與中國情報部門的密切互動，無論是否無意，都是不可接受的國家安全風險。”

簽署這封信的議員包括眾議院少數黨黨鞭斯卡利斯（Steve Scalise）以及班克斯（JimBanks），羅伊（Chip Roy），切尼（Liz Cheney）、戈薩爾（Paul Gosar）斯圖爾特（Chris Stewart）等眾議員。

眾議員們在信中指稱，斯威威爾向眾議院情報委員會隱瞞了關於他的中國間諜活動信息，長達五年之久。

斯圖爾特眾議員對福克斯新聞（FoxNews）說，國會議員，特別是那些擔任敏感職位的國會議員，都是中國間諜針對的目標。斯威威爾絕對需要回答問題，但他拒絕回答。他不能只是保持沉默，然後期望與我們一起繼續坐在情報委員會中，研究非常敏感的信息。

方芳於2012至2015年期間，活躍於加利福尼亞政治圈，與眾多政要建立了非比尋常的關係，當時方芳30歲左右。Axios報導說，斯威威爾是方芳的目標之一，方芳還與中西部至少兩位未透露姓名的市長發生了戀愛關係。