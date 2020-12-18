去中國查病毒源頭 世衛武漢行程尚未獲批准

世界衛生組織專家團成員對外媒表示，世衛組織專家轉預計趕在1月18日世衛組織執行委員會開會之前，動身前往中國大陸調查新冠起源。但是，至今還不知道能不能被中國大陸官方批准到武漢進行調查。

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據中國時報今天報道說，世衛專家訂1月赴陸調查疫情起源，進入武漢行程尚未獲批准。消息說，世衛專家一月赴陸調查疫情起源，專家希望進入武漢華南海鮮市場調查，但行程尚未獲北京批准。

該報引述《德國之聲》消息，世界衛生組織地區緊急事務主任歐樂沃庫爾（Babatunde Olowokure）周四在新聞發布會上說，世衛仍持續與中國大陸保持聯絡，討論國際專家小組與他們將拜訪的地點等事宜。他說，“我們的理解是，現在這個時間點，中國歡迎國際小組與他們的拜訪...以我們的觀察，預計可以在一月初成行。”

本周三有一名外交官以及專家小組中的成員向《路透》證實此事，世衛組成的專家團大約有12到15人，預計前往檢視中國大陸研究者搜集的樣本，包括人體以及動物樣本，着手開始初步研究。世衛專家小組中的一名丹麥籍成員費雪（Thea Fischer）說，小組在新年過後會馬上動身前往中國大陸，包括抵達後兩周的隔離期在內，預計在大陸停留6周。

據一名西方外交官員說，專家小組將在1月初動身，趕在世界衛生組織執行委員會1月18日之前必須行動，現在中國大陸和世衛組織都“面臨巨大的壓力”。

據德國之聲報道說，西方國家曾對國際專家小組赴陸行程一再延期感到憂慮。西方國家外交官曾抱怨，沒有在現場與專家醫生或研究人員討論，在調閱實驗室樣本等方面也缺乏透明度。不過有其他外交官認為，專家小組對其任務有“良好的基礎”，但世界衛生組織必須“接受中國大陸的某些條件”才能順利入境。

世衛曾於今年7月派遣數人到中國大陸，但僅在北京停留3周，未能前往武漢。武漢華南海鮮市場被視為疫情源頭，但大陸多次否認並拒絕國際調查。中方曾多次指稱病毒來自外國，包括外交部發言人趙立堅在推特指美軍把病毒帶到武漢，後來陸媒也把病毒來源歸咎意大利和西班牙等國。

據世界動物衛生組織(OIE)的一名專家漢彌爾頓 （Keith Hamilton）也會參與調查。他在周二(12月15日)告訴路透社，一種與新冠病毒相似但是不完全相同的病毒曾在馬蹄蝠身上被發現，暗示新冠病毒在感染人類以前，首先傳播到動物或是中間宿主。他說: “進行動物監測十分困難，就像是大海撈針。”

據該報道說，世界衛生組織的動物疾病專家康彼德 （Peter Ben Embarek）上個月曾表示，考察團將嘗試訪問武漢的市場工作人員，了解他們當初如何感染新冠病毒。