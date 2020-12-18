因毛澤東曾寫九天攬月句 中國將月球土壤送湖南存展

中國國家航天局稱，17日凌晨1點59分，中國嫦娥五號無人月球探測器完成了採集月球土壤標本的任務在內蒙古成功着陸。距離11月24日從地球出發時隔24天的時間。中國政府計畫用軍用飛機將嫦娥五號從月球帶回的2公斤土壤標本運送至北京中國科學院國家天文台研究室後開展分析工作。其中一部分月球土壤將被送往毛澤東的故鄉湖南保管。

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據朝鮮日報今天報道稱，為何將月球土壤送去毛澤東故鄉。嫦娥五號成功完成任務既代表中國探月計畫完成過半，也意味着縮小了與美俄在宇宙領域的技術差距。此前只有美俄完成的月球樣本採集、在月球軌道上對接和重返地球，中國首次取得了成功，預示着中國的宇宙崛起正有條不紊地進行着。

嫦娥五號帶回來的月壤標本在完成分析後將在北京國家博物館等地進行展出。其中一部分將被送往毛澤東的故鄉湖南保管。據中國觀察者網報道稱，嫦娥計畫負責人吳偉仁曾引用毛澤東所寫的詩《水調歌頭·重上井岡山》中的詩句“可上九天攬月”稱：“現在我們實現了‘九天攬月’，所以把月壤放到（毛澤東的故鄉）湖南也是對毛主席的一種告慰。”

據該報道，這並不是中國第一次將宇宙開發與“毛澤東的夢想”聯繫在一起。5月，中國用於自主建造宇宙空間站的中國最大火箭“長征五號 B”發射成功後，中國官媒《中國日報》報道稱：“1958年，毛澤東曾在中國共產黨中央委員會上稱，‘我們要放個兩萬公斤的衛星’，時隔62年這個夢想終於得以實現。”在中國歷代領導人中，毛澤東被評價為宇宙開發意願最強的一位。出於美國、前蘇聯可能來犯的擔憂，他希望加入美蘇的宇宙開發競爭中。但問題當時缺乏人力和資源。

該報道說，被毛澤東稱為“第一貴賓”的錢學森成為了突破口。錢學森於1970年發射了中國的首顆人造衛星，也因此被譽為中國火箭之父。

朝鮮日報說，現在的中國比毛澤東時代更加富裕，每年在全世界進行30次左右的火箭發射，主導全球宇宙開發。尤其是嫦娥五號的成功更是讓中國對宇宙開發充滿了信心。17日，中國國家航天局在新聞發布會上表示：“今後還將帶回火星（土壤）標本，執行木星探測任務。”中國國家主席習近平強調建設太空強國的夢想。當天，習近平在向研究團隊發來的賀電中稱：“中國航天向前邁出的一大步”，“希望為建設航天強國、實現中華民族偉大復興再立新功。”