廣建共產黨支部 台灣提防滲透

中共黨支部滲透外企，台塑、台達電也在其中。台灣陸委會說，目前沒發現立即危害，後續會密切關注。但兩岸條例規範台灣國人不可任中共黨政軍職或成員，呼籲注意相關規定。

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據中央社報道，共產黨支部滲透台企，陸委會稱密切關注。消息說，美媒調查指，中共黨支部滲透外企，台塑、台達電也在其中。台灣陸委會副主委李麗珍17日表示，經了解後，沒有發現立即危害，但後續會密切關注。

該報道引述美國“自由亞洲電台”調查一份中共黨員外泄名單，中共在多家跨國企業於中國大陸的據點設有共黨支部，其中包括台灣的台達電及台塑，另外還有滙豐銀行、輝瑞藥廠、波音公司等大企業。對此，台塑總管理處不予回應；台達電則表示與公司無關，公司不會也不能有任何參與。

台灣大陸委員會17日下午舉行例行記者會，副主任委員李麗珍回應媒體相關提問時表示，中國大陸“公司法”的“上市公司治理準則”提到，赴陸投資企業須設置（中共）黨組織，並為（中共）黨的活動提供一些必要條件。因此不只台商，其他外商對此也有疑慮，因為會涉及該企業的自主權問題。

據李麗珍表示，相關規定經過了解後，目前沒有發現立即危害，但針對日後會不會有其他問題，會密切關注。

該報道說，李麗珍並強調，兩岸條例第33條有規定，國人不可擔任中共黨政軍職務或成員。如果國人成為共產黨員，就是與法令規定不符，這部分如有查到相關事證，將依法辦理，呼籲國人注意相關規定，“小心不要觸法”。