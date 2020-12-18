月球土壤研究初報？央視說不能種菜

嫦娥五號探測器17日攜帶“月球土壤”返回地球，大陸網友除自豪航天成就，更有不少人歪樓關心“月壤能不能種菜”，以致官媒《央視》特別發文辟疑。有趣的是，在得到失望答覆後，執念甚深的大陸網友紛紛改口刷屏，直呼月球不行，那就“換個球去火星”，意外引發討論。中國官方證實中國航天開發正在奔向火星。

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據東森新聞今天報道稱，央視認證“月球土壤不能種菜”，陸網狂刷：換個球去火星！

據《央視》消息和微博轉發訊息，針對嫦娥五號返回器成功着陸，帶着“月球土特產”返回地球後，有中國網友提問：研究月壤都能幹啥？能種菜嗎？《央視》回復稱，月壤不含任何有機養分，而且非常乾燥，不能種菜。但央視也提到，儘管如此，長期的太陽風給月壤注入了大量氦-3，這是一種未來可能進行熱核聚變發電的清潔能源，研究價值很高。

據該報道，聽聞不能種菜的消息，大陸網友哀聲一片，直呼這是“來自古老中國人的執念”，因此紛紛留言，表示“不能種菜，那我不去（月球）住了”，或提議“這球不能咱就換個球，去火星上搞幾斤土回來研究研究”，造成熱烈討論。

甚至有人不到黃河心不死，留言說如果“可以發電，那有電了可以搞無土栽培嗎？”、“袁隆平（雜交水稻育種專家）爺爺眼前一亮：就沒有不能種水稻的地”、“我們可不可以再努力一下。”

該報道說，值得注意的是，對於“換個球去火星”的提議，也非空穴來風，在嫦娥五號返回地球後，中國國務院辦公室17日召開記者會，航天局副局長吳艷華說，中國大陸首次火星探測任務“天問一號”正在“奔火”的征程；另小行星探測、火星取樣返回、木星系探測等工程任務也將按計畫陸續實施。