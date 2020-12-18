一批海外的香港人士星期四舉行記者會宣布，將發起成立＂香港影子議會＂（Hong Kong Shadow Parliament）行動。該議會秘書處表示，即日起進行公眾諮詢計畫，將透過網路問卷向全世界的香港人徵集意見，希望未來能夠建立包括投票選舉代表等民主參與機制，讓所有香港人能夠藉此表達真正的訴求。

廣告 繼續瀏覽後續

據自由亞洲報道，海外港人宣布發起成立“香港影子議會”海外香港人宣布將成立＂香港影子議會＂消息說，英國駐香港總領事館前職員鄭文傑早在七月就透露，香港民運人士正在討論籌備香港影子議會。17日，他以影子議會發起人與秘書處成員的身份主持記者會。

據鄭文傑表示，隨着香港公民的自由與政治權利快速腐蝕，香港迫切需要一個更具公信力的民主機制來反映民意。因此，香港影子議會的倡議是為了回應政治現況，給與香港人一個繼續發聲的替代方案。他強調，影子議會將是一個納入海外與香港和中國境內港人的民間團體，並不意圖模彷或建立任何政府職能，而是希望提供溝通平台與民主機制。

據秘書處指出，影子議會希望讓港人能夠投票選出代表，同時賦權海外港人，加強他們與本地港人的連結。此外，影子議會也將進行國際陣線的串聯工作，為香港民主化進行倡議。

鄭文傑說，＂我們會積極參與國際機構，雖然現在國際機構主要行動者還是以成員國為主，但在將來我們可以期待有更多的NGO扮演更重要的角色，尤其是香港，因為香港政府不再能全然地代表香港人。＂他說，影子議會已經在美國註冊為合法團體，接下來也期望在英國註冊。

鄭文傑並說明，秘書處包含他在內，現階段約有5名核心成員，是負責籌備影子議會的工作小組。未來第一屆的影子議會經由選舉產生後，將背負香港人的委任授權，承擔討論、決定影子議會運作方式細節的工作。而秘書處將成為常設秘書處，秉持公正而中立。

據該報道稱，為了草擬影子議會的臨時章程與選舉方式，秘書處宣布透過官網向所有香港人進行公眾諮詢。秘書處成員傑森（Jason）表示，歡迎海內外香港人上網閱讀公眾諮詢文件、並進行意見填答，主要問題包括投票與候選人資格，例如如何定義香港人？如何進行身份認證？以及應該採取何種選舉制度，例如單一或多選區制？等等。

至於公眾諮詢後的程序與時間表，鄭文傑說明，秘書處將彙整這些意見，交給由法律學者和政治科學者組成的學術委員會進行資料研究和整理、撰寫研究報告，並依此制訂影子議會的臨時章程。此後，秘書處也將召開會議，與學者、律師、網路安全專家討論如何建立確保香港人安全投票的選舉機制，運用科技來幫助香港民主化。

記者會中，有媒體問及是否預期中共當局的反撲？鄭文傑坦言，可以預見影子議會將遭到中國或香港當局的污名化。早在七月，他僅僅提及影子議會的模煳概念就被貼上“港獨”的標籤，並因此遭到指控違反國安法、被港府通緝。然而，這反倒顯示了影子議會的概念是有效的，而中共對此可能感到擔心害怕。

自由亞洲說，據鄭文傑解釋，影子議會將歡迎、涵納所有的政治光譜，包括主張香港獨立的聲音，無論這樣的聲音是多數或少數。基於秘書處的立場，都是嘗試去保護那些聲音，而這正是在向全世界展示香港人捍衛民主的決心。鄭文傑呼籲中國政府尊重香港人的民主機制。他強調，＂實際上，影子議會並不站在中國或香港當局利益的對立面，而是在要求他們滿足人民的期望。如果你們無法滿足，我們就會自己打造我們的民主。