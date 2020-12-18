港府高官今集體宣誓效忠基本法

在北京要求強化公務員宣誓效忠制度的背景下，香港所有決策官員今天集體宣誓效忠基本法和香港，此前已有26名層級較低的副局級官員作出同樣宣誓。

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據中央社今天報道稱，港府決策官員集體宣誓效忠香港擁護基本法。消息說，香港所有決策官員18日集體宣誓效忠基本法和香港，行政長官林鄭月娥在場見證。宣誓儀式在政府總部舉行，宣誓者包括各部門的常任秘書長、部門首長和位列首長級薪級表第6點或以上的公務員。

在儀式上，各人宣誓擁護基本法、效忠香港特別行行政區、盡忠職守和對特區政府負責。

據港府發言人說，今天的宣誓儀式意義重大，讓各人以莊嚴的形式公開表達確認、接納和承諾擁護基本法、效忠香港、對特區政府負責，展現政府高層官員團結落實“一國兩制”、服務社會的決心，為其他公務員作良好的示範，增強社會對公務員團隊的信心。

12位副局長和14位政治助理前天也集體宣誓擁護基本法和效忠香港特區。

據中央社說，港府官員的首長薪級表共分8級，最低的是第1級，最高的是第8級。

在長達一年的“反送中”運動中，有公務員參與遊行示威，甚至發起支持“反送中”集會，這種情況顯然觸動了北京方面的神經，其後要求強化公務員及其他公職者宣誓擁護基本法和效忠香港的制度。除了決策官員及副局級官員等，政府也會陸續要求所有公務員作出類似宣誓。

公務員事務局局長聶德權曾公開說，如果公務員拒絕簽署類似聲明與宣誓，當局將會根據公務人員管理命令既有機制，要求對方離開公務員隊伍。

據中央社說，按照基本法，過去只有行政長官、主要官員及立法會議員等需要宣誓擁護基本法，效忠香港特區，對一般公務員沒有類似要求。