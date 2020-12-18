澳政府改組 反中鷹派任副防長

澳大利亞總理莫里森今天內閣改組。與中國緊張關係升高之際，莫里森任命新的貿易部長，並由高調批評中國、先前遭禁訪北京的議員出任助理國防部長。

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據中央社今天引述路透社消息報道說，澳洲內閣改組，高調反中議員出任助理防長。路透社說，中澳雙邊關係持續惡化，在澳洲限制外來投資、立法阻止外國干預，並且禁止華為參與5G網絡建設後，中國對澳洲採取諸多貿易報復措施。

莫里森今天內閣改組，原教育部長特漢（Dan Tehan）轉任貿易部長。莫里森表示：“在一個公開、有規則的貿易體系中，特漢對澳洲偏遠地區的特定利益有敏銳的認知。”原貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）則在10月就已被宣布將轉任財政部長。

此外，曾為澳洲空勤特種部隊（SAS）成員、目前擔任眾議院情報委員會主席的自由黨眾議員海斯迪（Andrew Hastie），將出任助理國防部長。

據該報道，海斯迪領導一個由澳洲政治人物組成、名為“金鋼狼”（Wolverine）的非正式組織，該組織的反共立場比莫里森政府更鮮明。由於強烈批判中國共產黨，海斯迪在2019年11月遭中國拒絕前往訪問。中國大使館表示海斯迪應該“悔悟”，先前還曾譴責海斯迪的“中國威脅論”。海斯迪辦公室拒絕對這項新的人事任命發表評論。