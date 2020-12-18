紐時前攝影記者杜斌傳遭控“尋釁滋事”被帶走

據香港媒體今天透露，美國“紐約時報”北京分社前攝影記者杜斌，日前因涉嫌“尋釁滋事”，被警方帶走。今年48歲的杜斌曾任職“北京青年報”和“紐約時報”，也出版過有關中國上訪者的攝影集。

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中央社引述香港官方媒體香港電台今天報導，紐時前攝影記者杜斌遭北京警方帶走。該電台引述“曉波助瀾會”網站消息說，住在北京的杜斌前天（16日）上午失聯，他的妹妹當晚接到警方電話通知，已將杜斌關押在大興拘留所。據消息，警方今年中已多次找杜斌去問話，要求他刪除推特帳號的帖文，並打聽他是否仍在寫書。

據該報道，2011年，中國外交部拒絕為杜斌簽發紐時工作許可證，他因此失業，之後繼續製作紀錄片。

海外華文媒體引述北京維權人士、杜斌的友人胡佳說，每年國際人權日（12月10日）期間都是中共當局的維穩敏感日，“自己也被管控在中國南方”。據胡佳表示，“尋釁滋事”這種罪名大量用於各種各樣人權案件，“杜斌做過紀錄片、寫書、拍過大量的照片，都成為新帳老帳一塊算的理由”。

中央社說，胡佳認為，杜斌的網上言論以及他出版的書籍往往都是有關中國社會某些敏感話題、歷史中的敏感事件，“都是共產黨不讓去進行探討和探究的。這些都令當局不快”。