美國制裁中企滬深股市明顯跌 北京制裁澳煤引煤炭股大漲

美國定於周五今天將包括芯片製造商中芯國際在內的數十家中國公司加入貿易黑名單。消息導致滬綜指數收跌0.29%報3,394.90點。滬深300指數收跌0.35%。

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據路透社今天報道稱，中國股市收低，中美關係緊張新跡象帶來壓力。消息並說，中國股市周五回吐早盤漲幅收低，中美關係緊張新跡象帶來壓力。

路透社引述兩名熟悉情況的消息人士說，美國定於周五將包括芯片製造商中芯國際在內的數十家中國公司加入貿易黑名單。

滬綜指收跌0.29%報3,394.90點。滬深300指數收跌0.35%。深綜指.SZSC收跌0.3% ，創業板指數收跌0.175%。

據該報道，煤礦股表現好於大盤，因中國一些城市報告電力缺口加大。上海大屯能源、大同煤業和恆源煤電均觸及漲停板。

多地出現低溫天氣以及工業生產高速增長疊加導致中國電力需求超預期高速增長，近期湖南、江西、浙江等地出現“限電”。國家發改委周四表示，12月以來全國用電需求快速增長。新華社援引發改委指出，下一步將提高發電能力，優化運行方式，多渠道增加電煤供應，及時協調解決電煤運力。

路透社說，截至目前，滬綜指今年上漲11.3% ，滬深300指數升22.1%，香港恆生國企指數下跌6.4%。滬綜指本月則累計升0.09%。