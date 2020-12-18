美國制裁也提老虎與蒼蠅 迫害法輪功的中國片警上榜

12月10日世界人權日當天，一名中國基層警察被列在美國政府制裁的名單中，引起了輿論的好奇和關注。美國之音引述一些分析人士認為，此舉為遭中共打壓的法輪功正了名，具有警示和分化效應，他們呼籲應有針對性地制裁中共高官。

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據美國之音今天報道稱，美國制裁迫害法輪功的中國片警，打大老虎也打小蒼蠅。美國國務院在世界人權日當天宣布對嚴重侵犯人權或貪腐的17名外國官員和直系親屬進行制裁，禁止他們進入美國，其中一人就是中國福建省廈門市公安局思明分局梧村派出所的警員黃元雄，新聞持續引發輿論反響。

據中國媒體介紹，黃元雄，1975年7月生，漢族，廈門大學法學學士，廈門市公安局思明分局梧村派出所第二警務隊指導員。據美國國務院發表聲明稱，黃元雄在廈門地區參與拘押和審訊行使信仰自由權的法輪功學員，嚴重侵犯了人權，尤其是嚴重侵害他們的宗教自由，這項制裁適用於黃元雄的配偶。根據美國相關規定，他們將不得進入美國。聲明還表示，對於中國政府系統的人權侵犯行為，世界不會袖手旁觀。

福建居民岳先生對美國之音說：“我認為這樣做是對的，因為問題涉及到反人類罪，起因是法輪功的信仰問題。美國政府肯定是有證據才這樣干，這項制裁也是給法輪功的信仰正個名，”

獨立時評人魯難對美國之音說，中國警察內部雖然有各種條例、法律，但是從大量視頻和日常生活中可以看到，他們在強拆、處理宗教問題、打壓上訪、鎮壓維權事件以及民眾經濟糾紛時，“往往採取非常惡劣的手法，無法無天，特別殘暴，自覺和不自覺地把自己為虎作倀的行為當作正當的工作。”魯難以2016年雷洋案為例指出，他的校友雷洋就是被北京昌平縣的幾位基層警察以“嫖娼”為由打死的。警察根本不承認錯誤，而是以各種理由掩蓋真相。

雷洋事件中，北京市豐台區人民檢察院以“犯罪情節輕微，能夠認罪悔罪”為由，對五名涉案警務人員玩忽職守案作出不起訴決定。另外，2017年，美國政府依據《全球瑪格尼茨基法案》制裁了北京市公安局朝陽分局局長高岩，他被認為與中國維權人士曹順利女士的死亡事件有關。

獨立時評人魯難認為，制裁中國基層警察會起到一定震懾的作用，因為基層警察也有平常人的慾望和需求，例如希望到美國和國外存錢，出去旅遊，他們的小孩到美國念書、工作、移民。況且中國警察很多人也是身不由己。

魯難說，美國對中國基層警察的制裁，“會讓作惡警察考慮將來會有一定的後果，你在作惡的時候，處理事情的時候可能將槍口提高一寸，能過就讓人都能過得去，自己也能過得去。對於稍有良知的人，對生活抱有希望的人，這種制裁會起到分化作用，心理上還會有用。”

據美國之音說，與此同時，中國人權活動人士胡佳說，美國政府應該考錄製裁的實際效果，作為中國的基層警察，他們在美國並不一定有什麼財產和親戚，或者海外聯繫。制裁這樣的人“不疼不癢”，反倒會在某種程度上給他們增光，他們可能會因此受到提拔，升遷一片光明。胡佳說：“我以前跟美國的官員強調過，主要還是打大老虎，少弄小蒼蠅。那些家族在美國有資產，家族有利益的，都是高級別的官員。而且最好有一些調查，說明這個人在美國的確有利益，這樣做才好。”

美國國務院宣布對黃元雄制裁後，官媒人民日報旗下的環球時報發文，說這項制裁“把中國網民，還有中國各地的警察叔叔們都給逗壞了”，不過，美國政府可能不會料到，對黃警官的制裁極大提高了基層警員的士氣。環球時報說，他們受到美國制裁後沒有懼怕，反而受到很大鼓舞，表示要向黃警官學習。能夠受到美國政府的制裁，說明這項基層工作何等重要、光榮、賦有正義感。

新浪網以“一個普通社區民警竟也上了美製裁名單，中國網友：向他學習”為題報道說，美製裁廈門一警察成了熱搜詞。

網民“竹青”說：“精確定位到我國最基層的一名幹警，這是一種美式的‘拉清單’威脅，“極其不合時宜”，“只能起到和美國期望完全相反的效果”。

對於中國官媒和網民的上述言論，福建居民岳先生對美國之音說，熱捧黃元雄是中共長期洗腦的結果。他說：“聽上面的指示，需要讚揚時，那些不明真相的人就會如此跟進，使得被制裁的一方感到反而很光榮。”

美國之音說，另外，美國國務院在宣布制裁黃元雄等中國官員之前，還宣布了對中國全國人大常委會的14名副委員長的制裁，懲罰他們在剝奪香港立法會4位民主派議員資格的過程中所起的作用。

中國政府雖然沒有對黃元雄這一個案做出回應，但是在12月10日人權日當天宣布對美國採取反制措施。