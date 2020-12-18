美國新制裁 中芯國際遭瞄首當其衝

美國定於周五將包括芯片製造商中芯國際在內的數十家中國公司加入貿易黑名單。據路透社說，特朗普政府常利用實體清單來打擊中國重要行業，目前實體清單已涵蓋超過275家中國企業及關聯公司，包括華為及其150家關聯機構、中興通訊、海康威視。

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據路透社報道，美國將把中芯國際等數十家中國公司列入實體清單。該報道引述兩名熟悉情況的消息人士昨天透露，美國定於周五將包括芯片製造商中芯國際在內的數十家中國公司加入貿易黑名單。這一舉措此前尚未被報導，這被視為特朗普鞏固其對華強硬政治遺產的最新動作。幾周之後，民主黨總統當選人拜登就將在1月20日就職。

該報道說，總體而言，預計美國將在所謂的實體名單中增加約80家公司和關聯企業，幾乎都是中國公司。

據消息人士稱，預計美國商務部新增加的這些公司包括一些華盛頓所稱與中國軍方有聯繫的中國公司，包括一些幫助中國軍方在南中國海建造人工島並將其軍事化的公司，以及一些參與侵犯人權行動的公司。

特朗普政府常利用實體清單來打擊中國重要行業，目前實體清單已涵蓋超過275家中國企業及關聯公司，包括華為及其150家關聯機構、中興通訊、海康威視。美國國防部日前將中芯國際加入了據稱與中國軍方有關聯公司的制裁黑名單中，這實際上禁止了美國投資人從明年稍晚購買該公司的股票。

路透社說，中芯國際一再表示與中國軍方沒有關聯。中芯國際一旦被列入實體清單，將被迫向美國商務部申請特殊許可，才能從美國供應商獲得關鍵商品，美國政府藉此限制中芯獲得美國先進的芯片生產技術。

路透社引述消息人士表示，商務部預計將把眾多中芯國際的關聯公司加入這份實體清單。中芯國際是中國最大的芯片生產商，但相比於業內領軍企業台積電，仍處於第二梯隊。