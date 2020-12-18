美國海軍稱欲在太平洋強化肌肉應對中國

12月17日星期四，美國軍方表示，希望其海軍戰艦能夠從此“更加強化肌肉”，應對“那些違反國際法的相關方”，其中提到中國政府。

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法新社華盛頓站援引了一份海軍戰略相關新出爐文件，當中為美國海軍，海防，艦隊等設定了諸多目標，覆蓋未來數年，五角大樓在當中強調稱，尤其是俄羅斯和中國“不承認關鍵地區的力量平衡，試圖削弱現行的國際秩序”，“今後美方將尋求在太平洋探查，記錄我們的對手們違反國際法的行徑，竊取別國資源的行徑，踐踏其主權的行徑”。

這一文件還提到：“我們的海洋軍事力量日常與中國和俄羅斯的戰艦與飛機有交流”，“中國最具壓迫性的威脅”...“美國戰艦將會接受風險，在日常行動當中採取更加果斷的行動”。海軍將軍Jay Bynum表示，“這意味着更加活躍，在我們的行動當中，更加鼓起肌肉”，“以往，我們的態度是尋求緩和，我們曾經掉頭返回，我們曾經小看了風險...我們的海軍逐漸因此而失去了陣地”。

對此，法新社回顧稱，上一次被提及的美國海軍與中國海軍相遇事件要追溯到今年八月底，當時中國政府宣布將一艘美國戰艦驅逐出西沙群島。法新社分析認為，“由於這一亞洲巨人宣稱南中國海幾乎全部島嶼都歸其所有，而其他鄰國諸如越南，馬來西亞，菲律賓，文萊等分分抗議，面對如此過分的中國聲索，華盛頓越來越頻繁向該處派遣戰艦，來執行被稱為‘自由航行行動’的任務”。另外，“中國海軍規模已是20年前的三倍，美國為了保住戰略優勢，希望進行現代化，追求更小，更靈敏，甚至可遙控的戰艦”。