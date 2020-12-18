螞蟻集團主動下架所有互聯網存款產品

螞蟻集團相關人士12月18日向媒體表示，根據中國監管部門對於互聯網存款行業的規範要求，目前螞蟻平台上的互聯網存款產品均已下架，只對已購買產品的用戶可見，持有產品的用戶不受影響。

廣告 繼續瀏覽後續

螞蟻集團方面表示，會認真落實監管相關規範和要求，用科技手段更好地支持金融機構，服務實體經濟。值得關注的是，這是在12月15日，中國央行金融穩定局局長孫天琦再次談及第三方互聯網平台存款問題後，首個下架存款產品的互聯網平台。

周五稍早時，京東金融、度小滿上仍有“銀行存款”產品可供用戶購買。針對後續是否會下架一事，媒體聯繫到度小滿和京東金融方面，截至發稿，相關企業均未予回復。根據支付寶界面介紹，銀行存款產品是由商業銀行發行的各種存款類資產，受中國銀行保險監督管理委員會監管。起存門檻低，資產安全性高，50萬以內國家保險制度保障本息。

孫天琦當時在演講中提出，加總目前11家頭部平台上展示的銀行，涉及存款在售的銀行50多家，絕大部分為中小銀行。單戶存款金額大都在50萬元（含）以下。且部分銀行依靠互聯網平台吸儲，存款結構大變。

孫天琦指出，還有部分高風險機構通過互聯網平台吸收存款，有的占存款的比例已達70%。這些高風險機構自身抵禦風險能力較弱，互聯網平台存款佔比過高進一步增加了其負債資金的不穩定性。

孫天琦談到，第三方互聯網平台存款模式突破了地方法人銀行經營的地域限制，部分地方銀行通過互聯網金融平台得以從全國吸收存款，從負債業務看已成為全國性銀行。他稱，此類存款的流動性特點也有別於傳統儲蓄存款，給監管部門和金融機構帶來新課題。互聯網金融平台開展此類金融業務，屬“無照駕駛”的非法金融活動，也應納入金融監管範圍。

中國官方近期針對網路金融的整頓動作不斷，包括上月初公布新的網路小額貸款規定，並暫停螞蟻集團原本可能成為全球最大規模IPO案，隨後又頒布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》 。

螞蟻暫緩上市一個多月後，集團董事長井賢棟日前表示，要在監管的指導下全力做好暫緩上市的善後工作，並指集團給自己定下3項要求：一是深化認識安全和發展、系統安全與個體安全的關係；二是不斷改善公司治理，確保有效的公司治理架構，明確職責、強化機制和完善制度；三是將全面風險治理貫徹到每一項業務之中，不但確保自身的每一項業務接受安全和風險體檢，而且進一步規範金融合作，加強和合作夥伴聯合防範金融風險，維護金融安全。