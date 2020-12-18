迪斯尼大老闆或華麗轉身願任駐華大使 但被指會向北京低頭

據知情人士透露，華特迪士尼公司(Walt Disney Company, DIS)執行董事長艾格(Robert Iger)告訴接近即將上任的拜登政府的人士，他有意擔任美國駐華大使。美國參眾兩院的議員都曾批評迪士尼在中國的商業活動，或質疑拜登是否會對北京採取足夠強硬的態度，因此他被任命的可能性或招致政治反彈。

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據華爾街日報今天報道說，迪士尼執行董事長艾格有意出任美國駐華大使。消息說，艾格曾擔任迪士尼首席執行官15年，今年早些時候被任命為執行董事長。對於這個通常由州長和參議員擔任的職位來說，艾格將是一個非正統的人選。美國參眾兩院的議員都曾批評迪士尼在中國的商業活動，或質疑拜登是否會對北京採取足夠強硬的態度，因此他被任命的可能性或招致政治反彈。

了解討論情況的人士表示，最近幾周，高額捐款人已經開始悄悄與拜登過渡團隊討論一些大使職位，不過他們被告知內閣職位是目前的重點。艾格是拜登的支持者，並且與中國國家主席習近平也早有往來。

迄今為止拜登只宣布過一項大使提名計畫，打算讓格林菲爾德(Linda Thomas Greenfield)擔任美國駐聯合國大使。一位熟悉討論的人士稱，最受重視的那些大使職位預計會給一直支持拜登的人。

華爾街日報引述據一位接近艾格的人士透露，艾格已表示，他對拜登政府的多個職位感興趣。

無論誰獲得駐華大使一職，都必須在美國企業和政治之間進行非常棘手的平衡。事實證明，廣闊且不斷增長的中國市場對各大公司來說都是不可忽視的，但這個市場迫使企業高管們作出了被共和黨人和民主黨人視為“卑躬屈膝”的選擇。

據該報道，拜登在他近50年的政壇生涯中曾數度訪華，多次與中國國家主席習近平會面，兩人一同進餐的總時長達25小時。但在2020年的競選征程中，拜登就中國問題釋放了十分強硬的信號。 《華爾街日報》中國分社社長鄭子揚結合中國近年來的變化、拜登的講話解釋了他在貿易、科技、人權方面可能的對華策略，並分析了中國會如何回應。封面圖片來源：Lintao Zhang/AP

眼下中美關係不佳。隨着中國在北京舉辦2022年冬奧會的時間臨近，貿易緊張局勢可能會繼續下去，圍繞侵犯人權問題的質疑聲也會越來越大。

《The Hollywood Reporter》周三首次報道艾格可能被任命為駐華大使以來，保守派新聞媒體紛紛嘲諷這一可能的選擇，稱鑒於迪士尼曾為保住在華業務而討好中國官員，這無異於“向北京方面低頭”。

艾格在中國的經歷可以追溯到上世紀90年代，他當時的老闆、時任首席執行官Michael Eisner把他介紹給一些中國高級官員，在這次行程中，該公司為發行馬丁·斯科塞斯(Martin Scorsese)的《達賴的一生》(Kundun)而道歉，這是一部對達賴喇嘛表達同情的電影。艾格自那時起認識了習近平，還曾把習近平父親1980年參觀迪士尼樂園的照片贈送給習近平。

2005年被任命為首席執行官後，艾格在迪士尼繼續推進一場歷時數年的打入中國市場的努力，這場努力的結果是在上海建造了一座迪士尼主題公園，並且數以十億美元計的票房收入流向了該公司。

知情人士稱，另一位好萊塢公司高管、民主黨捐款人Jeffrey Katzenberg幾周前向拜登的過渡團隊建議，艾格會是一位出色的美國駐華大使。不過，這些人士表示，Katzenberg在向拜登的過渡團隊提出這一建議之前，並沒有與艾格打招呼。

據美國聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)的記錄，在2020年選舉周期中，艾格向拜登勝利基金(Biden Victory Fund)捐贈了50萬美元。他還向旨在幫助民主黨人獲得參議院和眾議院議席的其他努力合計捐贈85,100美元。

艾格在拜登政府中的可能任職將回答好萊塢人士琢磨了多年的一個問題：他下一步打算做什麼？於 2月份任命包正博(Bob Chapek)為迪士尼首席執行官之前，艾格曾推遲從該公司退休的時間。他已成為該公司執行董事長，合約將於2021年12月到期。

據該報道說，艾格以前表達過政治抱負，還有過參加2020年總統選舉民主黨黨內初選的想法。

雖然迪士尼被認為是在華運營的好萊塢電影公司中最成功的一家，但為了與中國官員保持良好關係，該公司艱難應對過一些政治敏感問題。

休斯頓火箭隊一名高管表達對香港抗議者的支持後，美國職業籃球聯賽(National Basketball Association, 簡稱NBA)的比賽在中國被禁播，由於迪士尼旗下ESPN與一家中國大型企業集團合作轉播這些比賽，因此也捲入了這場紛爭。2019年10月，當被問及此事時，艾格表達了不同看法。他說：“如果採取的立場可能以某種形式損害我們公司，那將是一個巨大的錯誤。”

今年早些時候，迪士尼的真人版《花木蘭》(Mulan)被曝有部分場景是在新疆拍攝的，這遭到了議員們的批評。新疆是中國西部的一個省級行政區，那裡的一些維吾爾族穆斯林被關在拘留營。這部電影在片尾特別感謝了新疆當地的幾家相關機構，於是電影在那裡拍攝的消息傳開了。

拜登說，他本人也熟識習近平，之前在擔任副總統時，奧巴馬(Barack Obama)曾建議他去結識習近平，當時許多人認為有朝一日習近平會成為中國的領導人。