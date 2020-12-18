遭指控人臉識別監測維吾爾人 華為2外國人高管或涉不滿辭職

美國攝像系統行業網站IPVM（The Authority on Video Surveillance）自上周至今，多次發表報告，指華為及阿里巴巴正在測試針對維吾爾人的人臉識別技術，可自動將訊息傳給警方。港媒今天引述外媒近日報道稱，華為有兩名海外高管疑因不滿公司涉及監控維吾爾人而辭職。

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據東網今天報道稱，疑用人臉識別監測維吾爾人引不滿，華為兩海外高管辭職。

據該報道稱，阿里巴巴回應指，人臉識別功能只在測試階段，現已刪除有關資料。

美國攝像系統行業網站IPVM報告指，華為在其雲端系統中已經測試一款由中國人臉識別公司曠視科技開發的軟件，讓監控攝像頭可以在人群中識別維吾爾人，並自動向警方發出提醒。事後華為丹麥主管市場傳播的高級副總裁茲威基（Tommy Zwicky）周二（15日）表示已辭去相關職務。據丹麥傳媒猜測，茲威基辭職的原因是“因為處理維吾爾人問題的方式有關”。他強調，受合約限制，辭職原因在明年2月前不能提及。

據該消息，華為英國媒體傳播主管布魯斯特（Edward Brewster）本周二也表示將於下個月離職，但聲明中未提及與上述原因有關。

據東網說，華為方面暫未回應。阿里巴巴表示，上述功能未曾在測試環境外使用過，有關識別維吾爾人的功能描述後來亦在相關網站上刪除。

另有關外媒報道中央聯合調查組進駐阿里巴巴一事，純屬謠言，將追究造謠者的責任。