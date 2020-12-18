Covid-19 : 中國2021春節前啟疫苗接種

中國預計在2021年農曆新年前開始大規模接種 抗Covid-19病毒疫苗。

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中國是最先遭受Covid-19病毒肆虐的國家。當局在控制住了疫情後，正準備發起一場大規模的疫苗接種行動。5000萬中國人有可能在2021年二月份中國農曆新年-春節到來之前，接種抗Covid-19病毒的疫苗。

據本台RFI常駐中國記者Stéphane LAGARDE周五（2020年12月18日）發自北京的報道，抖音（Tik-Tok）中傳播着音樂短視頻，四川衛生當局有意讓包括年輕人在內的，轄內所有民眾都接種疫苗。消息在官媒中國新聞（China News）的抖音賬號上就有。這種可能觸及所有民眾的方式，有些類似一場接種疫苗的宣傳，然而，實際上只限於那些享有優先的高危人群。

疫苗運抵各地的進度略有差異

據中國官媒透露，目前已有11萬8千支疫苗運抵四川，這一位於西南地區的大省。其它相關省份還有位於東北地區的黑龍江。在這一毗鄰中俄邊境的地區，基層（TangYuan）衛生單位透露，疫苗尚未運抵，正在統計想要接種疫苗的人數。本輪疫苗接種只限於當地人。當局正在統計自願接種者的人數，一旦上級批准就開始注射。

中國國藥集團（Sinopharm）的抗Covid-19病毒疫苗 攝於2020年11月23日 Cette photo prise le 23 novembre 2020 montre une bouteille indiquant «Vaccine Covid-19» à côté du logo chinois National Pharmaceutical Sinopharm. © AFP - JOEL SAGET 法新社

在此等待期間，疾病預防控制中心的負責人於近日，已接受了視訊培訓。北京預計向下分配一億支由中國國藥集團（Sinopharm）和科興公司(Sinovac)研發的疫苗，據香港南華早報（South China Morning Post）引述一名專家透露，有五千萬中國人將在中國農曆新年春節前接種抗Covid-19病毒疫苗。