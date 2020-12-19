上海月底開審張展案 拘押中絕食抗議已半年

中國公民記者張展今年5月中旬在武漢疫區被捕後，移送上海羈押，現在身處上海市浦東新區第二看守所。本周四（17日），張展的辯護律師張科科在推特發布上海浦東新區法院的通知書，指張展案12月28日開庭。去年年底，中國武漢爆發新冠病毒疫情後，北京因應對失誤和隱瞞疫情而受到國際輿論的強烈譴責。今年1月23日武漢宣布封城。一些公民記者如張展、陳秋實、方斌和李澤華等先後以個人身份進入武漢，報道那裡發生的真實情況。今年5月，張展被以“尋釁滋事”的罪名被捕。

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據美國之音報道說，公民記者張展案將在月底開庭審理，國際社會給予高度關注據香港媒體報道，張展的律師已經接到通知，上海浦東新區法院將在本月28日開庭審理張展的案子。

去年年底，中國武漢爆發新冠病毒疫情後，北京因應對失誤和隱瞞疫情而受到國際輿論的強烈譴責。今年1月23日武漢宣布封城。一些公民記者如張展、陳秋實、方斌和李澤華等先後以個人身份進入武漢，報道那裡發生的真實情況。

張展是在2月份進入武漢的。她通過社交媒體把自己所見所聞用視頻方式發給公眾。她還專門寫文章批評政府在應對疫情過程中犯下的錯誤。

今年5月，張展被以“尋釁滋事”的罪名被捕，一直被關押在上海市浦東新區看守所。當局指控她報道“虛假消息”，但張展表示，她在武漢走訪了社區、藥店、超市，採訪了許多市民，報道的都是真實的一手信息。

據該報道，張展的律師之前透露，看守所給她戴上腳鐐和約束帶，將她的雙手固定起來，非常痛苦。律師表示，今年37歲的張展拒絕認罪，在6月份開始絕食抗爭，看守所用鼻管強迫她進食。她的律師張科科說，張展目前身體非常虛弱，可能難以撐到開庭的日子。張科科說，張展不顧家人和朋友的多次勸解，依然表示，不會放棄絕食抗爭。

美國之音說，陳秋實、方斌和李澤華等公民記者也失蹤了很長時間，有消息說，他們也遭到當局的扣押。

本周二，世界兩大記者組織“保護記者委員會”和“無國界記者”發表年度報告，都把中國列為全球迫害新聞工作者最嚴重的五個國家中的第一名。報告也提到了這些公民記者，並呼籲中國當局儘快釋放他們。

據自由亞洲的報道，中國公民記者張展因報道武漢疫情而被控“尋釁滋事罪”一案，將於本月下旬在上海法院開庭。其代理律師向該台表示，張展絕食導致身體十分虛弱已申請延期審理，辯方將為張展作出無罪辯護。

今年2月，張展離開上海前往武漢採訪；5月14日，在武漢火車站附近被以“涉嫌尋釁滋事罪”抓捕。此後張展絕食抗爭，至今超過七個月。

據張展的辯護律師張科科在一份“會見通報”表示：上周二（12月8日），在看守所第二次會見張展。當時張展頭髮蓬鬆，口罩蒙面。揭開口罩，口鼻處插着胃管，腰間綁上了一約束帶。她說因為她想拔掉胃管，被上了約束帶。上衛生間需要旁人輔助。

關注張展案的維權律師胡大偉對該台表示，張展案引起國際社會強烈關注，紛紛敦促上海當局放人。至於該案如何判決，這對上海當局來說有一定的難度：“我估計，還是有很大的難度。你說他們（當局）公開這樣造假，怎麼向世人交代？尤其張展的案子，國際社會的關注力度十分大。他們怎麼判決，這是一個很大的問號。當然，他們什麼事都做的出來。”

據清華大學社會學系教授郭於華接受自由亞洲採訪時說，她非常關注絕食中的張展健康：“我現在特別著急是，她處在健康受到巨大損害。我們先放下所有的案情不說的話，首先要做的是救人。上海的司法等有關部門應該把人道主義放在首位，救助生命為主。”

據辯護律師說，張展除了頭痛、頭暈、胃疼，還有口腔和咽喉的疼痛，可能有炎症因為插胃管原因。任全牛已就此向法院提出《取保候審與延期審理》，但被法院拒絕。