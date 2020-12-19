中國外商投資安審辦法來了：經濟以國內循環為主

12月19日星期六，中國商務部正式發布與中國發改委聯合推出的“外商投資安全審查辦法”，此辦法將從2021年1月18日起正式施行。

廣告 繼續瀏覽後續

中國商務部表示，本次推出的外商投資安全審查辦法的法律依託主要是“外商投資法”以及“國家安全法”。在文件當中，可見明文規定，香港，澳門，台灣出現“可能影響國家安全的”，也會“參照本辦法的規定執行”。

另外，安全審查涉及“一般審查”和“特別審查”，如果涉嫌沒有申報就開始投資的，或者提供虛假審查材料，隱瞞信息，騙取通過審查，再或者已經通過了審查，但卻不按照條件來投資，拒不改正者，會被視為“不良信用記錄”，納入“信用信息系統”，“實施聯合懲戒”。外國投資者購買的中國境內企業股票，也需要保證不影響到中國國家安全，具體措施經由國務院證券監督管理機構會同工作機制辦公室來制定。

文件當中還列出了外商投資安全審查法的主要覆蓋範圍：軍工，軍工配套等關係到國防安全的領域，在軍事設施和軍工設施周邊地區的投資；事關國家安全的重要農產品，能源資源，裝備製造，基礎設施，運輸服務，文化產品與服務，信息技術，互聯網產品與服務，金融服務，關鍵技術等重要領域，並取得所投資企業的實際控制權。

這裡所說的“實際控制權”，指的是以下幾種情況：外國投資者持有所投資企業50%以上的股權；或者在不足50%的情況下，表決權可對董事會，股東會或股東大會決議產生重大影響；外國投資者能對企業的經營決策，人事，財務，技術等產生重大影響等。

按照上述規定，如果符合需要申報的要求，外國投資者必須提交的文件有：申報書，投資方案，是否影響中國國家安全的說明，其他材料。如果被認為只需要進行“一般審查”，審查時間是30個工作日。如果被認為需要進行“特別審查”，那麼“特別審查”時間是60個工作日，不過有可能會被延長。另外投資者提供補充材料的時間，不會被計入審查期限。

中國商務部在推出上述辦法的同時，評論稱可“預防和化解國家安全風險”，“構建以國內大循環為主體，雙循環相互促進的新發展格局”。