加大禁令力度 台旅核酸檢測報告如用武漢肺炎字禁止入境中國

三家中國航空公司宣布，來自台灣的旅客提出的新冠病毒核酸檢驗報告中如有“武漢肺炎”字樣，而不是世衛組織定名的2019新型冠狀病毒病（COVID-19)，該檢測報告將被視為無效。旅客因此會被拒絕入境。消息稱香港官方也加強阻用武漢肺炎一詞，記者提問含此詞被官員建議用別的詞替代。

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據自由亞洲報道，台灣旅客的核酸檢測報告若有“武漢肺炎”字樣將被禁入境中國。中國的國際航空、深圳航空以及南方航空在星期四 (12月17日）分別公布了這項規定。這三家航空公司都有兩岸往返航班。

目前，旅客前往中國需要出示核酸檢測陰性證明文件。南方航空在公布的“溫馨提示”說，世衛組織已發布了對新冠肺炎（COVID-19）的正名，請旅客注意醫療機構所提供的核酸檢測證明書中使用標準名稱，避免誤用其他名稱，若非正確名稱將遭拒絕入境。

國際航空和深圳航空則在業務通告中說，如果檢測報告上出現“武漢肺炎’字樣，將被視為無效，直接影響旅客行程及通關事宜。

自10月12日起，來自台灣的旅客前往中國必須提出登機前72小時所作的核酸檢測陰性結果報告。

據自由亞洲說，台灣目前對新冠病毒病沒有統一名稱，台灣總統蔡英文基本上用“新冠肺炎”，而不提“武漢肺炎”，但行政院長蘇貞昌以及政府官員、民意代表和台灣媒體仍然多半直接用“武漢肺炎”一詞。

蘇貞昌星期五在立法院接受質詢前表示，政府對科學檢驗非常重視，用詞上也會尊重各個國家的要求，讓國人同胞旅行方便。