北京慶豐包子店2職工本土確診 當局稱疫情敲警鐘

時隔多月，中國北京再傳本土新冠病毒確診病例，兩名確診者為慶豐包子酒仙橋店員工。北京市委書記蔡奇在18日下午主持北京市疫情防控工作領導小組會議時指，兩例本土案例為疫情防控敲響了警鐘，要迅速行動，果斷處置。

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據中央社今天報道說，慶豐包子店2員工確診，曾因習近平造訪爆紅。消息說，習近平曾於2013年赴北京慶豐包子用餐，並且透過官媒宣傳，一時之間慶豐包子成了中國最為知名的包子店，不少觀光客慕名而來，甚至指定要享用“主席套餐”。在中國掀起一波包子熱。

根據北京衛生健康委員會通報，18日0時至24時，北京新增2例本土病例，均與境外移入確診病例有關。兩人都是北京慶豐包子酒仙橋店的員工。

該報道說，由於習近平曾經光臨慶豐包子，因此出現本土案例的消息在網絡上也引發熱議；但也有人強調，酒仙橋店為加盟店而非習近平拜訪的月壇店或本店，而且已閉店多日未對外營業。

根據公開資訊，慶豐包子在全中國目前已有超過300家的直營店與加盟店。

據陸媒中國新聞網、新浪網消息，北京市委書記蔡奇在18日下午主持北京市疫情防控工作領導小組會議時指，兩例本土案例為疫情防控敲響了警鐘，要迅速行動，果斷處置。北京市朝陽區副區長朱晟呼籲，希望在12 日中午12時至14日晚間6時，曾在該店用餐的民眾主動聯繫疾控中心。

中央社說，據中國國家衛生健康委員會官網今天19日的通報，18日新增17例確診，其中14例為境外移入，3例為本土病例。除了北京的2例外，另1例在遼寧。