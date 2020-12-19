殲-15機身編號官媒”泄密至62 已足可裝備兩航母？

中國第一艘國產航母“山東艦”已交付海軍一年，據央視昨日報道，山東艦近日在渤海一處海域進行海訓，但外界的觀察焦點都不在山東艦，而是艦載機“殲-15”的機身編號上，其中一架的編號為“62”，這是至今殲-15最大的機身編號，也意味着殲-15至少生產逾62架，相信已足夠配備解放軍目前兩艘航母有餘。

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據蘋果日報報道稱，中國官媒泄殲-15機身編號去到“62” 艦載機數量或已夠裝備兩航母。消息說，從央視公開的海訓畫面可見，殲-15連續多天進行高頻率起降，完成最大架次出動回收等訓練任務。據報，機身編號“62”的殲-15更出現畫面中，讓不少軍事迷眼前一亮。

據悉，在2019年以前，殲-15是使用三位數的機身編號，但隨後改為兩位數。有猜測指，這是因為軍方無意生產過百架殲-15，隨後或者會推出改進型，甚至新一代艦載機。

據資料顯示，2016年時有網民翻看大量“遼寧號”的照片後，發現殲-15機身編號順序由“100”至“200”共21架，曾在艦上出現。至今年7月，央視報道，一名殲-15飛行員與艦上指控塔通話時喊道“137”號艦載機。當時有報道指，這意味着殲-15（編號從100開始）至少已出現38架。而遼寧艦目前配備24架殲-15，餘下的這型艦載機，應該是給山東艦準備的。據悉，山東艦至少可以搭載36架殲-15艦載機，相比遼寧艦，容量提升了50%。

該報道說，殲-15，代號“飛鯊”，是一款30噸級重型艦載機，作戰半徑1,270公里，據悉最初是從烏克蘭取得前蘇聯艦載機的原型機作為參考，再由瀋陽飛機工業集團以殲-11B戰鬥機的生產為基礎製造，2012年開始遼寧號服役，2016年，量產型號已經部署。