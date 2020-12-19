中國/美國

特朗普簽《外國公司問責法案》 媒體指擡高中資企業華爾街上市門檻

La Galerie des membres au New York stock exchange, à Wall Street. © 網絡照片

作者： 小山 3 分鐘

美國總統特朗普將一項議案簽署成法。這項立法將阻止一些中資企業在美國交易所掛牌上市，除非他們遵守美國的審計標準。路透社說，《外國公司問責法案》 為中資企業在美上市設下更高門檻。