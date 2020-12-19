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特朗普簽《外國公司問責法案》 媒體指擡高中資企業華爾街上市門檻

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La Galerie des membres au New York stock exchange, à Wall Street.
La Galerie des membres au New York stock exchange, à Wall Street. © 網絡照片
作者： 小山
3 分鐘

美國總統特朗普將一項議案簽署成法。這項立法將阻止一些中資企業在美國交易所掛牌上市，除非他們遵守美國的審計標準。路透社說，《外國公司問責法案》 為中資企業在美上市設下更高門檻。

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據路透社報道說，特朗普簽署《外國公司問責法案》，為中資企業在美上市設下更高門檻。

消息引述白宮表示，美國總統特朗普周五將一項議案簽署成法。這項立法將阻止一些中資企業在美國交易所掛牌上市，除非他們遵守美國的審計標準。

報道稱，按照《外國公司問責法案》，如果外國公司連續三年未能通過美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)的審計，《外國公司問責法案》(The Holding Foreign Companies Accountable Act)執法將禁止這些外企的證券在美國的任何交易所上市。

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