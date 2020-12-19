特朗普簽《外國公司問責法案》 媒體指擡高中資企業華爾街上市門檻 發表時間： 19/12/2020 - 09:28 La Galerie des membres au New York stock exchange, à Wall Street. © 網絡照片 作者： 小山 3 分鐘 美國總統特朗普將一項議案簽署成法。這項立法將阻止一些中資企業在美國交易所掛牌上市，除非他們遵守美國的審計標準。路透社說，《外國公司問責法案》 為中資企業在美上市設下更高門檻。 廣告 繼續瀏覽後續 據路透社報道說，特朗普簽署《外國公司問責法案》，為中資企業在美上市設下更高門檻。消息引述白宮表示，美國總統特朗普周五將一項議案簽署成法。這項立法將阻止一些中資企業在美國交易所掛牌上市，除非他們遵守美國的審計標準。報道稱，按照《外國公司問責法案》，如果外國公司連續三年未能通過美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)的審計，《外國公司問責法案》(The Holding Foreign Companies Accountable Act)執法將禁止這些外企的證券在美國的任何交易所上市。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 美國 中國 股市