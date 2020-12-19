美國海軍戰艦今又穿台灣海峽 中國軍隊說全程監控了

中國解放軍東部戰區發言人、大校張春暉今天表示，對於美國海軍勃克級（Arleigh Burke-class）導向飛彈驅逐艦馬斯廷號航經台灣海峽，共軍昨晚起組織海空兵力全程跟蹤監視。根據美軍第七艦隊發布新聞稿指出，馬斯廷號（USS Mustin，DDG 89）於台北時間19日依據國際法例行航經台灣海峽。

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據中央社今天報道說，中國軍隊全程跟監美國海軍作戰艦通過台灣海峽。中國解放軍東部戰區下午在官方微博發表上述聲明，張春暉並宣稱，美艦近期不時航經台灣海峽，“炒作渲染，刻意擡升台海問題熱度，唯恐台海風平浪靜，向‘台獨’勢力‘明送秋波’，嚴重危害台海地區和平穩定”。張春暉還說，“美方有關行為實質是軍事炫武加輿論誤導的‘混合操控’，是‘以台為棋、以台做局’的戰略自私，我們對此表示堅決反對。”

據美軍第七艦隊發布新聞稿指出，馬斯廷號（USS Mustin，DDG 89）於台北時間19日依據國際法例行航經台灣海峽。新聞稿並稱，美艦航經台灣海峽是展現美國對自由與開放印太地區的承諾。美軍將持續在國際法允許之處執行飛行、航行及其他任務。

該報道說，台灣國防部今天則表示，美艦經台灣海峽期間，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握周邊海、空域相關動態，狀況均正常。中央社綜合國防部及美軍相關臉書（Facebook）粉絲專頁的公開資訊，指這是美艦今年第12次通過台海；上一次美艦通過台海是11月21日。