艾未未推出紀錄片曱甴 再現香港反送中景

中國異議藝術家艾未未推出紀錄片Cockroach（蟑螂，港譯曱甴），除記錄香港“反送中”街頭抗爭情形外，也採訪了前香港眾志成員黃之鋒等人。還有港警受訪時坦言，不為自己的工作自豪。

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據中央社今天報道稱，艾未未推港抗爭紀錄片，捕捉“反送中”運動實景。該報道引述英國“衛報”（The Guardian） 消息，早在去年6 月份，艾未未就已派出拍攝團隊，用半年的時間採訪香港“反送中”運動，並在前線採訪抗爭者。這部紀錄片記錄了多場街頭巷戰，及香港理工大學圍城的事件。

此外，“曱甴”也紀錄了香港年輕抗爭者如何運用人行道地磚、燃燒彈及雷射筆等工具進行抵抗。不僅如此，製作團隊還採訪到2名曾與抗爭者對峙的港警，他們都坦言，不為自己的工作自豪。其中一人更直言，“誰願意當路瑟（Lex Luthor，電影“超人”中的反派角色），每個人都想當超人，但這就像劇本，我們有角色要演。”

該報引述艾未未表示，中國人過去認為香港人只懂賺錢跟拍功夫片，“沒有嚴肅的文化”。然而“反送中”運動顯示香港人才是有文化、追求烏托邦並願為此抗爭的一群人。據艾未未說，“這些人在世界中是特別的，因為他們敢挺身對抗中國，這是多數人不敢做的”。

據中央社，但艾未未說道，“曱甴”同時也表達了香港正在“中國大陸化”（mainlandisation），這已成為香港無法避免的命運。“中國當局擁有很多錢，但即便沒有，他們也會全部投入，藉警察及宣傳的力量達到維穩與控制”。據艾未未認為，香港毫無疑問的會被中國吸收，“也許它會變成新疆，又或者它會變成上海。它不會變成抗爭者所希望的樣子”。