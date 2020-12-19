阿里巴巴否認中央調查組入駐惟壞消息不絕

阿里巴巴昨（18日）發表嚴正聲明，否認有外媒報道中央一個調查組人員本周進駐該公司，並將追究造謠者的責任。不過，北京商報在此同時報道，阿里巴巴的螞蟻集團，旗下支付寶除了已持有銀行存款產品的用戶外，對未持有互聯網存款的用戶，在理財頁面對銀行存款產品進行了下架處理。消息傳出後，影響阿里巴巴在港股價下跌約1%。

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早前《自由亞洲電台》引述消息人士指出，中央一個調查組人員本周進駐阿里（9988）但具體情況仍有待進一步了解。

阿里指，集團發展是得益於政府鼓勵發展及創新的各種政策和中國市埸。公司相信監管有利平台型企業發展可更好服務社會的可持續健康發展，又提到心懷坦蕩傾聽是集應有的態度，惟不會容忍捏造及將追究造謠者責任。

對於螞蟻集團在理財頁面對銀行存款產品進行“下架處理”一事，螞蟻集團回應稱，根據監管部門對於互聯網存款行業的規範要求，目前螞蟻平台上的互聯網存款產品均已下架，只對已購買產品的用戶可見，持有產品的用戶不受影響。螞蟻會認真落實監管相關規範和要求，用科技手段更好地支持金融機構，服務實體經濟。

螞蟻集團自暫緩上市後，管理層一直未有公開露面，直至本周二舉行的第四屆中國互聯網金融論壇上，螞蟻集團董事長、中國互聯網金融協會副會長井賢棟才現身表示，過去一個多月，螞蟻在監管指導下全力做好暫緩上市的善後工作。

他透露，螞蟻全體正在認真學習“十四五”規畫建議和中央一系列關於金融安全和金融穩定發展的政策精神，對照監管部門的新要求，認真進行全面的自審，並積極配合監管，進一步落實監管要求。該名董事長發表“配合監管”言論不足不周，支付寶的銀行存款產品即下架。