韓媒透露美國聯合鉚釘偵察機在中朝眼前飛過

據軍方消息人士稱，16日下午1點30分許，一架美國空軍的聯合鉚釘偵察機經過韓國首都地區上空，飛行至西海上空。考慮到聯合鉚釘的偵察氛圍（550公里），相當於是在中朝眼前開展偵察活動。美國核心戰略資產RC-135W聯合鉚釘是經常現身朝鮮半島的美國空軍特殊偵察機，它能夠在550公里範圍內，攔截海陸空的所有電子信息和通信信息。朝鮮日報稱美軍機“挑釁監視者”。

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據朝鮮日報報道，“挑釁監視者”，美國聯合鉚釘偵察機在中朝眼前飛過。消息說，16日，美軍RC-135W“聯合鉚釘”偵察機經過韓半島飛行至西海上空。

聯合鉚釘是專門收集和分析信號情報（SIGINT）的偵察機，負責執行掌握朝鮮導彈發射意圖和武力挑釁動向等任務。據悉，它能夠監聽韓半島全境的通信、信號並追蹤發信地。在空中的最長續航為12小時，飛行距離可達9100公里。當朝鮮出現發射導彈和核試驗等異常動向時，聯合鉚釘等RC-135系列偵察機經常會現身韓半島。

據軍方消息人士稱：“在候任總統拜登即將就任的情況下，美國正在積極開展對朝和對華監視活動。”

據該報道，此外，當天以“死亡天鵝”的別稱而為人所知的2架美國空軍B-1B戰略轟炸機在日本岩國基地着陸。B-1B同時降落在日本基地的情況非常罕見。B-1B與B-52、B-2一起被列為美國三大戰略轟炸機，負責韓半島戰時對朝鮮主要核導設施進行攻擊。據軍方消息人士稱：“據推測，B-1B可能是在南海上空飛行後在日本降落”，“美國大選結束後，美國核心戰略資產在韓半島和中國附近積極展開活動，被認為是向中朝進行‘武力展示’。”