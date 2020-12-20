中國學者支招 “智統”台灣

中國上海台灣研究所常務副所長倪永傑近日表示，中國大陸統一台灣的上策是“智統”，首先是以和平、民主協商的方式實現統一，制定一部新憲法，按“一國兩制”台灣方案完成統一。第二，則是采軍事、外交和法律等手段，定向、定點、定時打擊清剿“台獨”。第三，他主張當中國統一的“正能量”足以阻擋反華勢力的“負能量”時，“統一就會水到渠成”。

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據中央社今天引述報道稱，中國學者倪永傑倡制訂新憲 “智統”台灣。消息說，上海台灣研究所常務副所長倪永傑近日表示，中國大陸統一台灣的上策是“智統”，內容包括制定新憲法，以一國兩制台灣方案完成統一；以及以軍事、外交和法律等手段打擊“台獨”等。

該報道引述中評社消息說，倪永傑19日是在華東師範大學國際關係與地區發展研究院、上海海峽兩岸研究會合辦的“台海局勢與中國周邊安全”研討會中，作上述表示。據倪永傑說，中國統一的下策是“武統”，速度快卻代價大；中策是“和統”，時間長但“皆大歡喜”；上策則是文明統一的“智統”。

據他認為，“智統”有3部分：首先是以和平、民主協商的方式實現統一，制定一部新憲法，按“一國兩制”台灣方案完成統一。第二，則是采軍事、外交和法律等手段，定向、定點、定時打擊清剿“台獨”。第三，他主張當中國統一的“正能量”足以阻擋反華勢力的“負能量”時，“統一就會水到渠成”。倪永傑並指，目前雙方都應理性冷靜處理兩岸關係，建議要利用美國新政府帶來的中美緩和機會，進一步緩和兩岸關係。倪永傑又指，兩岸可能被“第三方勢力”擦槍走火，提醒“民進黨當局”不要做美國砲灰。

據該報道，倪永傑還呼籲兩岸加強民間交流，建立民間緊急應對機制。