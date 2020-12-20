中國官方預計今明年經濟增長平均5% 提發揮新型舉國體制優勢

中國官方對中國今明兩年經濟成長率抱持樂觀看法，稱增速平均將達5%。但同時也坦言，“數字好看，日子未必好過”，未來經濟發展面臨多種不確定情況。

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據中央社今天報道說，中國官方估經濟增速平均5%，但日子未必好過。消息說，中共中央財經委員會辦公室常務副主任韓文秀19日在中國經濟年會上表示，今年中國是唯一實現正成長的主要經濟體，全年經濟總量將突破人民幣100兆元，成長約2%，在世界經濟所佔比例將由去年的16.3%上升到17.5%左右。

由於今年基數降低，明年經濟增速在數據上看可能會比較高，今明兩年經濟增速平均可能在5%左右，但他說：“日子未必好過”，且上述只是預測，變量仍大。韓文秀在會上談到18日結束的中央經濟工作會議，特別提出“強化國家戰略科技力量”，明確提出要以戰略性需求導向，發揮新型舉國體制優勢。

據該報道，此外今年中經會提出明年重點任務之一，包括強化反壟斷和防止資本無序擴張。韓文秀指，國家支持平台企業創新發展，但平台經濟的許多業務具有金融性質，有的實際上是“鑽監管的空子”，造成過度金融化。中央經濟工作會議要求，金融創新必須在審慎監管的前提下進行。