北京香堂寒冬繼續拆 釀官民對峙？

嚴寒之中，北京市與昌平區當局不顧輿論強烈譴責與質疑和業主們的反對、抗爭，在曾被官方宣傳為模範的香堂文化新村繼續進行強拆行動，在寒冬採取斷水斷電停供管道燃氣等非法逼遷手段，並派出大批保安人員封鎖道路，進行維穩。香堂村正在發生的官民對峙危機，促使外界更加關注這一被有關業主稱為“人道主義災難”的事件。

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據自由亞洲報道稱，寒冬驅趕“低端人口”和小產權房業主，北京香堂斷水斷電強拆繼續。據國際媒體12月19日報道消息，網上流傳的視頻顯示，被斷水電氣的香堂村9區、10區和老4區的業主們仍在惡劣艱苦的條件下堅持抗爭維權。身穿深色制服的保安手持防暴盾牌排成人牆在周邊設防，圍牆上懸掛紅色橫幅標語上寫有“堅決制止黑惡勢力”之類的口號。

據該報道，流亡美國的中共中央黨校退休教授蔡霞日前發推表示，“據說有‘高人’給習帝看風水做京城規畫，說香堂村房屋壓了龍脈氣口，於是強拆房。”蔡霞質問道：“中共不是號稱唯物主義無神論嗎？”也有分析認為，北京市委書記為了爭取中共20大上晉陞中央常委，不惜先後在寒冬季節驅趕“低端人口”和小產權房業主，以表現其護主心切。

近年來，中國各地頻頻發生小產權房屋被定為“違建”遭強拆的業主維權抗爭事件。過去一年來，北京市就以“保護生態環境”為由相繼對昌平區、懷柔區等多個“違章”建在鄉間的別墅區展開強制拆遷，不給補償，有些情況下，官方會協助同意配合遷離的業主搬家或臨時安置。

據自由亞洲報道稱，過去一年，在北京和其他地區開展的強拆違建運動中，昌平區小湯山鎮的居民小區九華農業科普示範園、昌平區瓦窯等多個小產權房社區、懷柔區橋梓鎮雅園和水長城老北京四合院、青島涵碧樓、河北野三坡等處業主的家園均遭夷平，有些地方仍在清理，遭強拆人口多達數萬。