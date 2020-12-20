李卓人王丹同遭Zoom干擾稱中共“已滲透美國”
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美國聯辦調查局FBI已起訴總部在中國的網絡會議影視軟件Zoom一名僱員金新江，指他涉嫌干擾包括支聯會及美國非政府組織“人道中國”舉辦的視像會議，支聯會主席李卓人指，今次Zoom的事件反映中共禁制言論的魔爪“已滲透入美國科技公司”，但事件只屬冰山一角；人道中國創辦人周鋒鎖昨日也指，今次美國起訴Zoom前員工只是第一步，期望日後美國國會能修改法例，阻止在中國有業務的企業聽從中共指揮。
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八九民運領導人之一的王丹亦告訴華盛頓郵報，他今年使用Zoom進行有關天安門民運會議通話時，亦遭到Zoom的干擾，他說：“對已經在美國居住的流亡人士進行言論自由的干擾，是對美國主權的嚴重侵害，美國人民應該對中共威脅美國民主提高警覺。“
美方的起訴書指出，金新江與中方在5月21日的對話中，特別提到一個翌日在美國伺服器舉行的視像會議，金要求美國員工採取行動。這個被中方重視的活動，實為支聯會的視像會議，而李卓人的賬號也在會議前半小時被停用。李卓人指，事件反映中共禁制言論的魔爪“已滲透入美國科技公司”，他形容，外界無法準確得知有多少美國企業受中共影響，但外界可清楚看到中共一直有組織在各地進行滲透工作。
人道中國的六四31周年紀念活動在5月31日舉行及被中斷，創辦人周鋒鎖賬號事後也一度被停用。周鋒鎖昨對本報表示，對目前的結果並未滿意，因為FBI和司法部的起訴只是第一步，他希望日後美國國會能提出修訂法例，阻止在中國有業務的企業被中共控制，因為這實際是對美國的打壓。
周鋒鎖又指，事件不能只當作是其中一個Zoom在中國的前員工的責任，Zoom亦有其責任，而Zoom至今仍未向他道歉。