李卓人王丹同遭Zoom干擾稱中共“已滲透美國”

視訊會議軟件Zoom開發公司圖標。該軟件因世界各地因應新冠疫情採取的限行禁足措施而獲得廣泛應用。但其安全性也日益引發懷疑。

美國聯辦調查局FBI已起訴總部在中國的網絡會議影視軟件Zoom一名僱員金新江，指他涉嫌干擾包括支聯會及美國非政府組織“人道中國”舉辦的視像會議，支聯會主席李卓人指，今次Zoom的事件反映中共禁制言論的魔爪“已滲透入美國科技公司”，但事件只屬冰山一角；人道中國創辦人周鋒鎖昨日也指，今次美國起訴Zoom前員工只是第一步，期望日後美國國會能修改法例，阻止在中國有業務的企業聽從中共指揮。

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八九民運領導人之一的王丹亦告訴華盛頓郵報，他今年使用Zoom進行有關天安門民運會議通話時，亦遭到Zoom的干擾，他說：“對已經在美國居住的流亡人士進行言論自由的干擾，是對美國主權的嚴重侵害，美國人民應該對中共威脅美國民主提高警覺。“

美方的起訴書指出，金新江與中方在5月21日的對話中，特別提到一個翌日在美國伺服器舉行的視像會議，金要求美國員工採取行動。這個被中方重視的活動，實為支聯會的視像會議，而李卓人的賬號也在會議前半小時被停用。李卓人指，事件反映中共禁制言論的魔爪“已滲透入美國科技公司”，他形容，外界無法準確得知有多少美國企業受中共影響，但外界可清楚看到中共一直有組織在各地進行滲透工作。

人道中國的六四31周年紀念活動在5月31日舉行及被中斷，創辦人周鋒鎖賬號事後也一度被停用。周鋒鎖昨對本報表示，對目前的結果並未滿意，因為FBI和司法部的起訴只是第一步，他希望日後美國國會能提出修訂法例，阻止在中國有業務的企業被中共控制，因為這實際是對美國的打壓。

周鋒鎖又指，事件不能只當作是其中一個Zoom在中國的前員工的責任，Zoom亦有其責任，而Zoom至今仍未向他道歉。