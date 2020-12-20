歐中投資協定可望一舉成功

歐洲聯盟與英國脫歐貿易協議陷入僵局，但與中國談了7年的投資協定出現可望一舉成功的訊號，歐媒近日報導歐盟官員12月21 日將與中國通話，盼今年底前雙方能達成協定。

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歐中2013年開始洽談投資協定，但經過約7年，共舉行約30次經貿談判未有實質進展；布魯塞爾對北京過去承諾互惠開放市場等經貿支票落空早已不滿。今年歐盟領導人數次在公開場合，說出重話要求中國必須促進經貿平衡並實現互惠，達成在今年底前完成歐中投資協定談判目標。

根據新聞網站POLITICO EU 19日報導，歐盟外交消息指出，布魯塞爾和北京的談判人員在相互進入市場方面取得突破，歐盟貿易執委東布洛夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）將在周一嘗試與中國國務院副總理劉鶴達成協議。

報導指出，歐盟貿易官員12月18日曾向各國駐歐盟大使簡報歐中投資協定會談進展，提到與中方令人驚訝的進展，但是在布魯塞爾關切的禁止強迫勞動承諾方面，中國不同意。

文章指出，對於抱怨在中國經商存在不公平競爭環境的歐盟企業而言，這是一項很重要進展，因為中國將承諾放寬對歐盟企業在中國營運關於合資企業的要求，這將使歐洲汽車和電信公司受益。

眼前新冠疫情重創歐洲經濟、再加上英國脫歐等挑戰，歐盟渴望看到與中國的貿易談判取得進展。

不過，歐盟與中國順利達成協議後，將來在歐洲議會上也會面臨許多不同聲音，因為歐洲議會多次譴責中國侵害新疆及香港人權及民主自由，並批評使用強迫勞動生產產品，呼籲歐洲企業應審視其產品供應鏈，停止存在強迫勞動的產品業務往來。

相較於歐中投資協定出現可望成功的訊號，英國脫歐貿易談判20日仍陷僵局；由於漁權問題卡關，英國和歐盟協商人員各自堅持己見，要求對方做出更多的讓步。