紐時：機密文件揭露中國如何壓制負面新聞操縱疫情輿論

2月7日凌晨，中國強大的互聯網審查機構感受到了一種陌生又深刻的不安。他們感覺自己正在失去控制權。然而，中國的審查機構決定變本加厲。下達給地方宣傳人員和新聞機構的秘密指示警告，李文亮的死帶來了“前所未有的挑戰”，可能引發“蝴蝶效應”，官員們必須努力壓制負面新聞，重新掌握話語權。紐約時報今天發表長篇報道，通過獲得的數千份政府的機密指示和其他文件，露中國如何壓制負面新聞以及操縱疫情輿論。

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據紐約時報今天報道說，李文亮死於新冠的消息迅速傳開，這位醫生曾警告說有一種奇怪的新病毒暴發，但遭到警方訓誡，並被指控散布謠言。悲痛和憤怒在社交媒體上蔓延。對國內外的民眾來說，李文亮之死表明了中國政府壓制負面信息的本能所帶來的可怕代價。

他們命令新聞網站不要發李文亮的死訊推送通知給讀者。他們要求社交媒體平台逐步將他的名字從熱搜話題頁面移除。他們還發動大量虛假的網絡評論員，用分散注意力的言論淹沒社交網站，並強調謹慎行事的必要性：“網評員在鬥爭引導過程中，要注意身份隱蔽，不搞任何形式低級紅、高級黑，體現潤物細無聲的作戰效果。”

據該報道，《紐約時報》和ProPublica查閱了數千份政府的機密指示和其他文件，其中包括這些命令。這些文件詳細揭露了在疫情期間，幫助中國當局塑造網絡輿論的體系。

當數字媒體加深了西方民主國家的社會分歧之際，中國正在操縱網絡話語，以加強黨的輿論宣傳。為了對今年年初出現在中國互聯網上的信息進行控制，當局對新聞報道的內容和調子都進行了嚴格規定，指示網絡水軍在社交媒體上不停散布堅持黨的路線的言論，並部署維穩大軍壓制未經批準的聲音。儘管中國政府毫不掩飾嚴控互聯網的信念，但這些文件表明，為了保持控制的牢固，要付出多少幕後努力。這需要龐大的官僚機構、人力大軍、由私人承包商打造的專業技術、對數字新聞媒體和社交媒體平台的持續監控——想必還需要大量資金。

報道說，這遠不是按下開關屏蔽某些不受歡迎的想法、圖片或幾條新聞那麼簡單。

文件顯示，中國政府從1月初就開始限制有關疫情的信息，當時這種新型冠狀病毒甚至尚未確定。幾周後，當疫情開始迅速蔓延，當局嚴厲打擊一切把中國的應對描述得過於“負面”的內容。

幾個月來，美國和其他一些國家都指責中國早期試圖隱瞞疫情的嚴重程度。人們可能永遠都無法知道，如果中國有更自由的信息流通，是否就能阻止疫情演變成一場肆虐全球的衛生災難。但這些文件表明，中國官員努力操縱敘事，不僅是為了防止恐慌和揭穿國內破壞性的虛假消息。他們還想讓病毒看起來沒那麼嚴重——讓當局看起來也更有能力——因為全世界都在關注他們。

據紐約時報說，這些文件包括3200多條指示、1800多份備忘錄和其他文件，來自中國的網絡監管機構網信辦在東部城市杭州的辦事處。這些文件還包括了來自中國雲潤大數據服務有限公司的內部文件和計算機代碼，該公司開發的軟件被地方政府用來監控互聯網討論和管理大量的在線評論。

一個自稱“揭秘中共(C.C.P. Unmasked)”的黑客組織向《紐約時報》和ProPublica分享了這些文件。時報和ProPublica獨立核實了許多文件的真實性，其中一些文件是由追蹤中國互聯網管制的網站中國數字時代(China Digital Times)另外獲得的。

該報說，網信辦和雲潤未回應置評請求。

中國最高領導人習近平於2014年成立了國家互聯網信息辦公室，集中管理互聯網審查和宣傳，以及其他方面的數字政策。這一機構現今向共產黨強大的中央委員會彙報工作，表明了領導層對它的重視程度。

網信辦在1月的第一周就開始對疫情信息進行控制。一條來自該機構的指示要求新聞網站只能採用政府的口徑，不準將疫情與2002年在中國和其他地方出現的致命SARS疫情相提並論，哪怕世界衛生組織(World Health Organization)已經指出了相似之處。

2月初，習近平領導的一次高層會議上呼籲加強對數字媒體的管理，國家網信辦在全國各地的辦公室紛紛採取行動。在浙江（杭州是其省會城市），一條指示稱，該機構不僅要控制國內的信息，還要“積極影響國際輿論”。

該機構的員工開始收到與病毒相關文章的鏈接，他們要在地方新聞門戶和社交媒體上推廣這些文章。指示規定了哪些鏈接應該出現在新聞網站的首頁，要放多久，甚至哪些標題應該用黑體。

該機構命令稱，網絡報道應突出派往武漢（最早報告病毒的中國城市）的醫務人員的英勇努力，以及共產黨員的重要貢獻。

一條指示稱，“不使用‘無法治癒’、‘致命’等標題，防止引起社會恐慌”。另一條指示稱，在報道對行動和出行的限制時，不要使用“封鎖”一詞。多條指示強調，不應宣傳有關病毒的負面新聞。

當浙江一位謊報行蹤的獄警導致疫情在監獄暴發，國家網信辦要求其各地方網信辦密切監控此事，因為“比較容易引起境外的關注”。

新聞媒體被告知不要大肆渲染海外捐贈和購買醫療用品的報道。該機構指示稱，這是因為擔憂此類報道可能引發海外批評，並擾亂中國的採購工作，隨着病毒在海外傳播，中國調集了大量個人防護裝備。

據”一條指示說，“避免形成我抗疫依靠外方捐助的錯誤印象。”

國家網信辦的員工標記了一些病毒消殺的現場視頻，其中幾條似乎包含公共場所的屍體畫面。還有一些被標記的視頻片段似乎包括醫院裡人們憤怒的叫喊，工作人員將一具屍體從公寓里拖出來，以及一個被隔離的孩子哭着找母親的畫面。這些視頻的真實性無法得到證實。

該機構要求當地辦事處構思“宅家樂趣”的內容，以“更好地緩解網民焦慮情緒”。在杭州一城區，工作人員描述了他們宣傳的一首“詼諧幽默”的吉他小曲。歌曲唱道，“怎麼我也想不到：支持國家竟然是睡覺。”

據紐約時報說，李文亮在武漢去世，讓人們的情緒噴涌而出，社交媒體面臨著脫離網信辦控制的危險。

而當該機構的封口令泄露到微博這一類似Twitter的平台後，更是火上澆油。無數人湧入李文亮的微博帳號留言。該機構別無選擇，只能允許人們表達悲痛，但這是有限度的。一條指示稱，如果有人為了賺取網絡流量炒作這件事，有關帳號將被“嚴肅制止和處理”。

李文亮去世的第二天，一條指示包含了被認為是“涉及藉此事煽動輿論情緒”的內容樣本：那是一段視頻採訪，李文亮的母親含淚回憶自己的兒子。

此後幾天，審查並沒有放鬆。各地網信辦接到的一條指示中寫道，“重點關注網上點蠟燭、戴口罩、全黑圖等搭樓式的炒作動向，”大量網上的紀念活動開始消失。有數人遭到警方拘捕，他們組織了一些團體來保存遭到刪除的帖子。

在杭州，全天輪值無休的宣傳人員撰寫報告，描述他們如何確保人們不會看到與共產黨的安撫信息——共產黨已經牢牢控制住了病毒相矛盾的內容。

一城區的官員報告稱，發動網評員跟評、引導4萬餘人次，“有效消除市民恐慌心理”。另一縣城的工作人員吹噓他們對所謂謠言的“嚴厲打擊”：16人遭到警方調查，14人被警告，兩人被拘留。某城區表示，它有1500名“網軍”來監控熱門社交應用微信上的非公開聊天群。

研究人員估計，中國有數十萬人從事兼職工作，發表評論，傳播強化國家意識形態的內容。他們中的許多人都是政府部門和黨組織的基層員工。大學招募學生和教師來完成這項任務。當地政府還為他們舉辦培訓班。

據紐約時報，中國的政府部門有各種專門軟件，來塑造公眾在網上看到的內容。雲潤就是這類軟件的開發商之一，政府採購記錄顯示，自2016年以來，該公司已經獲得了至少20多份與地方機構和國有企業的合同。根據對雲潤計算機代碼和文件的分析，其產品可以追蹤網絡熱門趨勢，協調審查活動，並管理用於發布評論的虛假社交媒體帳號。

雲潤的一個軟件系統為政府員工提供了一個簡潔易用的界面，可以為帖子快速增加點贊數。管理者可以使用該系統給評論員分配特定任務。該軟件還可以追蹤每個評論員完成了多少任務，該評論員應獲得多少報酬。

根據描述該軟件的一份文件，在中國南方城市廣州，評論超過400字的原創文章可以獲得160元的報酬。標出需要刪除的負面評論可以讓他們賺到2.5元。每條轉發可以獲得0.5元。

雲潤開發了一款智能手機應用，簡化了他們的工作。他們在該應用中接受任務，用個人社交媒體帳號發出需要的評論，然後上傳截圖，顯然是為了證明任務已經完成。

文件顯示，該公司還製作類似電子遊戲的軟件，幫助培訓評論員。該軟件將一群使用者分為兩組，一紅一藍，讓他們互相競爭，看哪一組的發帖更受歡迎。雲潤的其他代碼旨在監控中國社交媒體上的“有害信息”。員工可以使用關鍵詞查找涉及敏感話題的帖子，比如“領導事件”或“國家政事”。他們還可以手動標記帖子，以便進一步審查。

據企業數據顯示，在杭州，官員們似乎使用雲潤軟件在中國互聯網上搜索了將“病毒”和“肺炎”與地名相結合的關鍵詞。

到2月底，李文亮去世帶來的情感衝擊似乎正在消退。杭州的網信辦工作人員繼續在互聯網上搜尋任何可能擾亂這片寧靜大海的內容。

杭州的網信辦建立了一個季度記分卡，用於評估本地平台對內容的管理情況。每個網站在季度開始時都獲得100分。若文章或評論的監管出現漏洞，都將被扣分。表現出色則可以加分。

季度成績報告稱，在2020年第一季度，有兩家地方網站因“發布涉疫情違規信息”各被扣除10分。一家政府門戶因在疫情期間“主動參與輿情引導”而獲得額外的兩分。

隨着時間推移，網信辦的報告又回到了與病毒無關的話題監控上：建築工地的噪音擾亂人們的睡眠，大雨導致某火車站被淹。

據該報道，然後，在5月下旬，地方網信部門接到了令他們吃驚的消息：機密民意分析報告不知怎的被公布到了網上。國家網信辦下令各地方網信部門徹底刪除內部報告，特別是那些分析與疫情相關情緒的內容。各地網信辦用他們一貫乾巴巴的官腔做出回復，承諾要“防止相關數據泄露到網絡上造成嚴重不良社會影響”。