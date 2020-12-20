《財經》：美國施壓中芯國際夢斷7納米？

繼本月初將中芯國際認定為“涉軍企業”後，12月18日，美國商務部再次加大制裁，將其列入實體名單（“Entity List”）。被納入“實體名單”，意味着未經美國商務部的許可，美國公司無法向中芯國際提供技術與產品。據《財經》雜誌指，中芯國際是中國大陸最大的芯片代工企業，也是中國大陸目前唯一正在研發7納米先進製造工藝的代工廠，美國制裁對其現有業務和未來研發造成什麼影響最令人關注。

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美國施壓，中芯國際夢斷7納米？這是名為華爾街文摘報刊登《財經》雜誌文章的題目。據該文說，美國商務部在禁令中還特別指出，10納米及以下半導體芯片生產所需的特定技術與設備將被直接拒絕出口，以防止此類關鍵的技術用於中國的軍民融合。

中芯國際是中國大陸最大的芯片代工企業，也是中國大陸目前唯一正在研發7納米先進製造工藝的代工廠，美國制裁對其現有業務和未來研發造成什麼影響最令人關注。

多位在芯片代工行業有豐富經驗的行業人士告訴《財經》記者，此舉對中芯國際最大的影響是先進製程的推進，對於成熟工藝業務的影響不大。另外，由於中芯國際14納米以下先進製程產品的佔比很小，營收主要來自成熟製程，因此對營收影響有限。根據中芯國際2020年三季度財報，該公司主要營收來自0.15/0.18微米、55/65納米以及40/45納米製程，14／28納米製程僅佔14.6%。

一位在芯片代工廠有多年經驗的工程師告訴《財經》記者，成熟工藝，尤其是55納米以上對設備廠商的依賴不大。代工廠自己也有工程師隊伍和knowhow（行業知識），可以自己來做設備的維護。耗材方面，供應商大都來自日本和台灣地區，並且成熟的代工廠都會有第三方供應商以降低供應鏈斷供風險。

經《財經》記者綜合調查，部分中芯國際現有客戶也不太焦慮。一位芯片設計公司副總裁也表示，該公司有部分芯片一直由中芯國際代工，但他不擔心中芯國際業務會就此停擺，理由主要是兩方面：

一是由於美國商務部明確限制的是10納米以下的技術和設備，也就意味着10納米以上半導體製造所需設備和技術，美國公司還有機會通過申請許可證的模式繼續向中芯國際供貨。其二，美國芯片公司高通也有相當一部分芯片由中芯國際代工。據他估計，高通電源管理芯片60%都由中芯國際代工，如果中芯國際就此停擺，高通最新的5納米手機芯片出貨短期也將受到影響，“相信高通也會積極促進許可證的發放。”他說。

但另一方面，中芯國際受限確實會加劇目前芯片產能吃緊的狀況。上述芯片公司副總裁表示，A股上市公司里，兆易創新受影響較大。但同時，將會利好華虹國際半導體，以及國產設備與材料廠商。截至本文發稿，高通、兆易創新沒有回應《財經》記者置評請求。

據該報道，美國商務部這一制裁最直接影響的是中芯國際的先進製程研發。目前，中芯國際的製程推進到N+1（介於10納米和7納米之間），並已實現小批量產，預計2022年實現N+2量產，但由於EUV光刻機（極紫外光刻機）遲遲無法到位以及沒有共同推進的大設計廠商，難以推進。