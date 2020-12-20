”遼寧““山東”今齊穿台灣海峽震懾？

中國解放軍“002”航空母艦“山東號”今日通過台灣海峽，據台灣國防部今晚表示，“山東號”航空母艦（CV-17）及所屬護衛兵力4艘，本月17日自遼寧大連港啟航南駛，並於今日航經台灣海峽後，續向南航行。另有消息指遼寧號與護衛艦群傳出已航至台灣北部的東海海域，是否會經過台灣海峽或台灣東部海域南下到海南島，引發關注。

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據自由時報今天引述台灣國防部證實，中國航艦“山東號”通過台灣海峽。消息說，中國解放軍“002”航空母艦“山東號”今日通過台灣海峽，國防部今晚表示，中共“山東號”航空母艦（CV-17）及所屬護衛兵力4艘，本月17日自遼寧大連港啟航南駛，並於今日航經台灣海峽後，續向南航行。

據台灣國防部表示，在山東號接近期間，台灣國軍除運用聯合情監偵系統全程掌握、監控外，並派遣海軍各型艦船6艘、空軍各型機8架次，擔任警戒、監控任務，依規定適切應處。台灣國防部強調，國軍在國人支持下，有信心、有能力守護家園，確保國家安全與維護區域和平穩定。

自由時報還報道，遼寧號傳航至東海海域，是否經台灣海峽引台國軍全程監偵。

中國解放軍現有2艘航空母艦“遼寧號”、“山東號”動態備受矚目，外傳由於天候因素，中國北方海域開始結冰，其中遼寧號與護衛艦群傳出已航至台灣北部的東海海域，是否會經過台灣海峽或台灣東部海域南下到海南島，引發關注，台灣相關單位嚴密掌握其動態，確保台灣海域安全。

外傳台灣國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光等為掌握中國艦隻動態，赴衡山指揮所了解情形，但國軍未證實此訊息。台灣國防部今日下午表示“不評論”，但強調台海區域情勢及中國軍事動態，國軍運用聯合情監偵作為，都有充分的掌握。

據該報道，中國首艘航艦“遼寧號”服役8年以來，通過台灣外圍海域的次數已達10次以上，而其首艘自製航艦“山東號”也在去年成軍，並在去年12月26日通過台灣海峽。

自由時報說，在中國軍艦可能有所動作前，美國第七艦隊與台灣國防部先後發布訊息指，美海軍伯克級驅逐艦“馬斯廷號”昨天通過台灣海峽，也是美國軍艦今年第12度通過台海。