限電未改善 有年末趕工搶購柴油發電機

中國南方多省陸續限電，小商販雲集的浙江義烏更被下達嚴格的限電令，市區一到晚間便陷入漆黑。中央社引述中國官方消息說，浙江義烏許多企業為了趕工消化年底大量訂單，已出現搶購柴油發電機的風潮。就限電拉閘，有中國財經媒體認為，澳大利亞的發電用煤佔中國進口量高達57%，但中國11月6日起暫停進口澳洲煤炭，且替代品尚未補充，導致發電用煤短缺。親官方人士的論點則指，因為疫情趨緩下帶動經濟復蘇，企業生產量快速上升，導致用電量隨之增加；再加上今年冬天較冷，供暖需求因而升高，造成用電、用煤量上升。

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據中央社今天報道稱，中國浙江、湖南、江西3省於13至15日先後以“節電倡議”、“有序用電”為名，執行被稱為“拉閘限電”的強制措施。其中，浙江義烏官方更對當地企業祭出嚴格的“限電令”，“開三停一”、“開二停二”甚至“開一停四”，嚴重影響企業經營，不少正在趕工消化大量訂單的企業叫苦連天。

該報道根據陸媒南方周末、第一財經與香港經濟日報消息，不少有趕工需求的企業已經開始購買柴油發電機，盼用自主發電的方式，應對生產需求。消息指出，這些對於柴油發電機有急迫需求的多是義烏當地的外貿企業。

一名在義烏經營出口外貿企業的業者提到，今年上半年基本上沒有賺錢，甚至還賠錢，下半年則要抓緊時間出貨，“特別是春節前這段時間，本來是外貿企業的出貨旺季，國外的客戶也急着備貨，這個時候限電對生意的影響肯定很大，不少企業無法按時交付訂單。”這名業者並稱，若未能及時交貨，輕則賺不到錢，重則要對客戶賠償。

消息引述一名義烏經濟技術開發區的相關人員指出，義烏當地的限電分為ABCD四種等級，其中A類別為大型企業，幾乎不受限電影響，可以照常營運；B、C類別企業停電時間逐步拉長；D類別企業則生產全停。

據中央社說，對於近期中國祭出限電令的情形，民間與官方的論調不同，有中國財經媒體認為，澳洲的發電用煤佔中國進口量高達57%，但中國11月6日起暫停進口澳洲煤炭，且替代品尚未補充，導致發電用煤短缺。親官方人士的論點則指，因為疫情趨緩下帶動經濟復蘇，企業生產量快速上升，導致用電量隨之增加；再加上今年冬天較冷，供暖需求因而升高，造成用電、用煤量上升。