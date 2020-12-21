中國南方限電：官方新稱為減排達標

浙江、江西、湖南3省限電，引發強烈民怨及缺電質疑。中國國家發改委秘書長趙辰昕今天解釋說，浙江不存在缺電情況，而是“個別地方”為促進節能減碳而採取限電措施。

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據中央社今天報道說，中國浙江等3省限電引民怨，官員稱是為達成減碳目標。消息說，浙江、江西、湖南3省限電，引發強烈民怨及缺電質疑。中國國家發改委秘書長趙辰昕的回答下午被媒體報道後，引起不少中國網友不滿，紛紛批評浙江部分地區為完成減碳目標而“拉閘限電”，手段粗暴不堪。有網友直指，這些官員“心中只有政績，不管百姓生活及企業死活”；另有網友說，中國南方沒有供暖，若不燒煤只能用電，如果還缺電，要民眾如何過冬？

但趙辰昕仍堅稱，截至目前，中國電力供應“總體保持了平穩有序”，包括湖南、江西、浙江等省在內，“居民生活用電都沒有受到影響”。而用電量激增帶動煤炭需求增加，導致最近煤價“略微有些上漲”。但發改委監測電廠存煤，無論存煤天數還是存煤總量“都是有保障的”。

據該報道，中國國新辦下午舉行記者會，發表“新時代的中國能源發展”白皮書，但南方3省限電及今天凌晨廣東停電成為關注焦點。趙辰昕在回答相關問題時，作上述表示。趙辰昕指出，相較於湖南、江西的電力缺口，浙江的情況和湖南、江西“還不完全一樣”，浙江的電力供應“是能夠保障全省電力需求的，不存在電力供應不足的情況”。（浙江）省內個別地方為了促進“節能減排（碳）”，採取了“限制電力消費”的一些措施。

他重申發改委日前給出的限電理由說，湖南和江西因為煤炭運輸距離較遠，“外受電能力”一直受到限制，歷年來都是冬季保障電力的重點地區，加上最近“工業生產高速增長、低溫寒流”因素所致。但這2省有提前預判，“及時採取有序用電”措施，依預案壓減一部分工商企業用電，確保居民用電需要。

趙辰昕表示，發改委和國家能源局下一步將繼續指導各電力企業及能源企業，做好冬季能源保障工作，作法有三。一是提高發電能力，優化運行方式；二是進一步多管道增加供電用煤供應；三是針對確實存在短期電力供應缺口的地區，指導“科學合理”進行調度，確保居民生活用電不受影響。